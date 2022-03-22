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Чому важливо їсти горіхи у воєнний час – поради дієтолога

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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22 березня, 09:00
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У країні війна, зрозуміло, зараз багато кому не до правильного харчування. Але наш обов'язок – підтримка організму настільки, наскільки це можливо. Як цьому можуть допомогти горіхи – у матеріалі
У чому користь горіхів для організму
У чому користь горіхів для організму / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні підтримка здоров'я організму виходить на перший план. Ми помилково вважаємо, що перемогли коронавірус і не дотримуємося рекомендованих заходів, навіть перебуваючи у порівняльній безпеці. Це стосується і харчування. Насамперед варто звернути увагу і на те, які консерви та продукти безпечно їсти, щоб не захворіти на ботулізм. На щастя, є прості продукти, які допоможуть підтримати організм у цей непростий час.

Дієтолог Світлана Фус у своєму Instagram-акаунті розповіла про такий продукт – це горіхи.

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Чим корисні горіхи

Горіхи – концентроване джерело поживних речовин (вітамінів, мінералів, клітковини). В них досить багато жирів (50-65г на 100г продукту). Значна частина жирів у горіхах – цінні моно- та поліненасичені жирні кислоти, що належать до групи омега-9, омега-3 та омега-6. Тому горіхи позитивно впливають на функціонування серцево-судинної системи та мозку.

Також горіхи – це ситний продукт, тому що в їхньому складі є білки, вуглеводи, жири, харчові волокна, вітаміни та мінерали.

Добова норма

Які горіхи і скільки в день їх потрібно їсти
Які горіхи і скільки в день їх потрібно їсти / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

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Лікарі і навіть ВООЗ рекомендують їсти горіхи щодня. Звичайно, рослинний білок, зокрема і в складі горіхів, засвоюється трохи гірше, ніж тваринний, через харчові волокна, що перешкоджають роботі травних ферментів. Тому дієтологи радять з'їдати жменю горіхів на день. Це приблизно 30 грамів на добу.

Які горіхи їсти⠀

По можливості, купуйте горіхи в шкаралупі, тому що вона захищає цінні жири та вітамін Е від окиснення. Їсти горіхи потрібно лише у сирому вигляді, окремо від шоколаду та солодощів.

Пам'ятайте, підсушування горіхів – ще одна велика помилка у сучасному харчуванні, оскільки висока температура руйнує жири та знижує вміст вітамінів.

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Читайте також: Чому потрібно їсти горіхи щодня

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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