Почему даже здоровые взрослые иногда не переносят молоко

Цельное коровье молоко вызывает проблемы с желудком и кишечником не только при непереносимости лактозы. Взрослые люди перестают его "воспринимать"

Некоторые взрослые не переносят цельное молоко и это нормально / Фото: Pixabay

фермент лактазу. В чем взаимосвязь, описывает исследование, результаты которого опубликованы Почти у более половины взрослого населения в мире после употребления коровьего молока возникает дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Все довольно просто – с годами люди теряют способность вырабатыватьВ чем взаимосвязь, описывает исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nutritions.

Так молоко нельзя при непереносимости лактозы или лактазы?

Почему же дети пьют молоко, и им даже рекомендован этот продукт, а взрослым – нет? Так, основной углевод молока – это лактоза (у некоторых людей есть ее непереносимость). Лактоза в свою очередь состоит из глюкозы и галактозы, двух простых сахаров.

Взрослым полезнее не молоко, а кисломолочные продукты / Фото: Pexels

А фермент лактаза помогает ту самую лактозу расщепить. У малышей лактаза вырабатывается организмом очень хорошо, успешно расщепляя лактозу молока (в том числе и материнского). Но по мере взросления человека выработка фермента лактазы в организме снижается: возникает так называемая лактазная недостаточность. И далеко не у всех она ярко выражена.

Как понять, что не стоит пить цельное молоко?

Исследование показывает, что вздутие и боли внизу живота, газы, урчание в животе и кишечнике, диарея, тошнота появлялись у людей, у которых не было непереносимости лактозы после употребления именно цельного коровьего молока. Симптомы могут проявиться как через полчаса после употребления молока, так и спустя пару часов.

После употребления именно цельного коровьего молока у некоторых взрослых начинаются проблемы с желудком и кишеником / Фото: Pixabay

И такая реакция может быть с возрастом еще больше. Поэтому если вы в детстве пили молоко без проблем, а с возрастом от коровьего молока стал возникать метеоризм и расстройство желудка, то это вовсе не значит, что у вас непереносимость лактозы в целом. Поэтому для подростков и взрослых более полезно не цельное молоко, а кисломолочные продукты.