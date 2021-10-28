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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему даже здоровые взрослые иногда не переносят молоко

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
28 октября, 08:30
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Цельное коровье молоко вызывает проблемы с желудком и кишечником не только при непереносимости лактозы. Взрослые люди перестают его "воспринимать"
Некоторые взрослые не переносят цельное молоко и это нормально
Некоторые взрослые не переносят цельное молоко и это нормально / Фото: Pixabay
Почти у более половины взрослого населения в мире после употребления коровьего молока возникает дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Все довольно просто – с годами люди теряют способность вырабатывать фермент лактазу. В чем взаимосвязь, описывает исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nutritions.

Так молоко нельзя при непереносимости лактозы или лактазы?

Почему же дети пьют молоко, и им даже рекомендован этот продукт, а взрослым – нет? Так, основной углевод молока – это лактоза (у некоторых людей есть ее непереносимость). Лактоза в свою очередь состоит из глюкозы и галактозы, двух простых сахаров.
Взрослым полезнее не молоко, а кисломолочные продукты
Взрослым полезнее не молоко, а кисломолочные продукты / Фото: Pexels
А фермент лактаза помогает ту самую лактозу расщепить. У малышей лактаза вырабатывается организмом очень хорошо, успешно расщепляя лактозу молока (в том числе и материнского). Но по мере взросления человека выработка фермента лактазы в организме снижается: возникает так называемая лактазная недостаточность. И далеко не у всех она ярко выражена.

Как понять, что не стоит пить цельное молоко?

Исследование показывает, что вздутие и боли внизу живота, газы, урчание в животе и кишечнике, диарея, тошнота появлялись у людей, у которых не было непереносимости лактозы после употребления именно цельного коровьего молока. Симптомы могут проявиться как через полчаса после употребления молока, так и спустя пару часов.
После употребления именно цельного коровьего молока у некоторых взрослых начинаются проблемы с желудком и кишеником
После употребления именно цельного коровьего молока у некоторых взрослых начинаются проблемы с желудком и кишеником / Фото: Pixabay
И такая реакция может быть с возрастом еще больше. Поэтому если вы в детстве пили молоко без проблем, а с возрастом от коровьего молока стал возникать метеоризм и расстройство желудка, то это вовсе не значит, что у вас непереносимость лактозы в целом. Поэтому для подростков и взрослых более полезно не цельное молоко, а кисломолочные продукты.
Также мы писали, какая молочка полезнее.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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