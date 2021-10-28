Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 💡 Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021

Геловін 2021

Покоління Z

Тренди манікюру

Шоу "Маска"-2

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Чому навіть здорові дорослі іноді не переносять молоко

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
28 жовтня, 08:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цілісне коров'яче молоко викликає проблеми зі шлунком та не тільки при непереносимості лактози. Дорослі люди перестають його "сприймати"
Деякі дорослі не переносять цільне молоко і це нормально
Деякі дорослі не переносять цільне молоко і це нормально / Фото: Pixabay
Майже більше половини дорослого населення у світі після вживання коров'ячого молока виникає дискомфорт у шлунково-кишковому тракті. Все досить просто – з роками люди втрачають здатність виробляти фермент лактазу. У чому взаємозв'язок описує дослідження, результати якого опубліковані у журналі Nutritions.

То молоко не можна при непереносимості лактози чи лактази?

Чому ж діти п'ють молоко, і їм навіть рекомендовано цей продукт? А дорослим – ні? Так, основний вуглевод молока – це лактоза (у деяких людей її непереносимість). Лактоза у свою чергу складається з глюкози і галактози, двох простих цукрів.
Дорослим корисно не молоко, а кисломолочні продукти
Дорослим корисно не молоко, а кисломолочні продукти / Фото: Pexels
А фермент лактаза допомагає ту саму лактозу розщепити. У малюків лактаза виробляється організмом дуже добре, успішно розщеплюючи лакатозу молока (зокрема і материнського). Але в міру дорослішання людини вироблення ферменту лактази в організмі знижується : виникає так звана лактазна недостатність І далеко не у всіх вона яскраво виражена.

Як зрозуміти, що не варто пити незбиране молоко?

Дослідження показує, що здуття та болі внизу живота, гази , бурчання в животі та кишечнику, діарея, нудота з'являлися у людей, у яких не було непереносимості лактози після вживання саме незбираного коров'ячого молока. Симптоми можуть проявитися через півгодини після вживання молока, так і через пару годин.
Після вживання саме незбираного коров'ячого молока у деяких дорослих починаються проблеми зі шлунком та кишеником.
Після вживання саме незбираного коров'ячого молока у деяких дорослих починаються проблеми зі шлунком та кишеником. / Фото: Pixabay
І така реакція може бути із віком ще більшою. Тому якщо ви в дитинстві пили молоко без проблем, а з віком від коров'ячого молока став виникати метеоризм та розлад шлунка, то це зовсім не означає, що у вас непереносимість лактози в цілому. Тому для підлітків та дорослих корисніше не цільне молоко, а кисломолочні продукти.
Також ми писали, яка молочка корисніша.

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Позбутися залежності скуповувати все
Я - завзятий шопоголік! Допомагайте
Лайфхак дня
Як створити затишок в домі за допомогою освітлення
Хакнути
Тест редакції
4 засоби корейської косметики по догляду за шкірою і волоссям
Треба купувати?
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 головних концертів жовтня
Особистий досвід
Лондон VS Київ: де краший англійський сніданок
Чесний відгук
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
25 - 31 жовтня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Опитування
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти