Панические атаки у детей – что делать родителям, советы доктора Комаровского

Если у ребенка во время воздушной тревоги возникла паническая атака, потрите ему кончик носа или смочите губы водой. Что еще делать – в статье

Как успокоить ребенка, если у него началась паническая атака? / Фото: Коллаж: Сегодня

Дети не менее, а то и больше взрослых страдают от стресса, переезда, сигналов воздушной тревоги. Как помочь малышам и детям постарше во время панической атаки – рассказал популярный педиатр Евгений Комаровский в своем Instagram-посте.

Вы сами и ваш ребенок можете делать такие упражнения на выбор: ⠀

положить руку себе на живот, примерно на три пальца ниже солнечного сплетения и постучать по этому месту;⠀

потереть кончик носа себе или малышу;⠀

надавить не сильно на глазные яблоки с двух сторон;⠀

если есть возможность сесть или лечь – попробуйте сами лечь на спину и сделать движения ногами, как на велосипеде, пусть ребенок повторит.

Также при панической атаке у ребенка можно смазывать губы или полоскать рот водой, растереть тело. Еще помогает растереть точку между подмизинным (четвертым) пальцем и мизинцем – там находится точка паники.

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Чтобы "сбросить" стресс, можно сконцентрироваться на дыхании – одну руку сложить, как челнок, и накрыть ею губы, другую руку – положить на живот. Выдох – рука идет вниз к груди, вдох – рука поднимается ко рту.

Взрослым и детям постарше поможет упражнение – вытягивание как можно дальше языка, как будто пытаясь коснуться грудной клетки. Попробуйте также посмотреть вправо, не поворачивая головы, – как можно дальше на 15-20 секунд, затем перевести взгляд прямо, затем посмотрите влево – как можно дальше, затем снова прямо.

Попробуйте положить руки на ребра себе или ребенку, почувствовать, как они при дыхании расширяются, поднимаются; затем можно растереть ладонь об ладонь и приложить к почкам (находятся сзади чуть выше поясницы с двух сторон). ⠀

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Родители, помните в любой кризисной ситуации вам главное сохранять спокойствие! Если вы не справитесь со своей тревожностью, она передается детям.

Также доктор Комаровский ранее рассказал, "Как снизить тревожность во время войны".

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