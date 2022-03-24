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Панические атаки у детей – что делать родителям, советы доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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24 марта, 07:00
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Если у ребенка во время воздушной тревоги возникла паническая атака, потрите ему кончик носа или смочите губы водой. Что еще делать – в статье
Как успокоить ребенка, если у него началась паническая атака?
Как успокоить ребенка, если у него началась паническая атака? / Фото: Коллаж: Сегодня

Дети не менее, а то и больше взрослых страдают от стресса, переезда, сигналов воздушной тревоги. Как помочь малышам и детям постарше во время панической атаки – рассказал популярный педиатр Евгений Комаровский в своем Instagram-посте.

Вы сами и ваш ребенок можете делать такие упражнения на выбор: ⠀

  • положить руку себе на живот, примерно на три пальца ниже солнечного сплетения и постучать по этому месту;⠀
  • потереть кончик носа себе или малышу;⠀
  • надавить не сильно на глазные яблоки с двух сторон;⠀
  • если есть возможность сесть или лечь – попробуйте сами лечь на спину и сделать движения ногами, как на велосипеде, пусть ребенок повторит.

Также при панической атаке у ребенка можно смазывать губы или полоскать рот водой, растереть тело. Еще помогает растереть точку между подмизинным (четвертым) пальцем и мизинцем – там находится точка паники.

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Чтобы "сбросить" стресс, можно сконцентрироваться на дыхании – одну руку сложить, как челнок, и накрыть ею губы, другую руку – положить на живот. Выдох – рука идет вниз к груди, вдох – рука поднимается ко рту.

Взрослым и детям постарше поможет упражнение вытягивание как можно дальше языка, как будто пытаясь коснуться грудной клетки. Попробуйте также посмотреть вправо, не поворачивая головы, – как можно дальше на 15-20 секунд, затем перевести взгляд прямо, затем посмотрите влево – как можно дальше, затем снова прямо.

Попробуйте положить руки на ребра себе или ребенку, почувствовать, как они при дыхании расширяются, поднимаются; затем можно растереть ладонь об ладонь и приложить к почкам (находятся сзади чуть выше поясницы с двух сторон). ⠀

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Родители, помните в любой кризисной ситуации вам главное сохранять спокойствие! Если вы не справитесь со своей тревожностью, она передается детям.

Также доктор Комаровский ранее рассказал, "Как снизить тревожность во время войны".

Не забудьте про тревожный чемоданчик для ребенка, читайте здесь.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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