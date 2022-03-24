Панічні атаки у дітей – що робити батькам, поради доктора Комаровського

Якщо під час повітряної тривоги у дитини виникла панічна атака, потріть йому кінчик носа або змочіть губи водою. Що ще робити – у статті

Як заспокоїти дитину, якщо в неї почалася панічна атака? / Фото: Колаж: Сьогодні

Діти не менш, а то й більше за дорослих страждають від стресу, переїзду, сигналів повітряної тривоги. Як допомогти малюкам та дітям старшого віку під час панічної атаки – розповів популярний педіатр Євген Комаровський у своєму Instagram-пості.

Ви самі і ваша дитина можете робити такі вправи на вибір: ⠀

покласти руку собі на живіт, приблизно на три пальці нижче за сонячне сплетення і постукати по цьому місцю;⠀

потерти кінчик носа собі чи дитині;⠀

натиснути не сильно на очні яблука з двох сторін;

якщо є можливість сісти чи лягти – спробуйте самі лягти на спину та зробити рухи ногами, як на велосипеді, нехай дитина повторить.

Також при панічній атаці у дитини можна змащувати губи або полоскати рот водою, розтерти тіло. Ще допомагає розтерти точку між підмізинним (четвертим) пальцем та мізинцем – там знаходиться точка паніки.

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Щоб "скинути" стрес, можна сконцентруватися на диханні – одну руку скласти, як човник, і накрити нею губи, іншу руку – покласти на живіт. Видих – рука йде до грудей, вдих – рука піднімається до рота.

Дорослим та старшим дітям допоможе вправа – витягування якнайдалі язика, ніби намагаючись торкнутися грудної клітки. Спробуйте також подивитися праворуч, не повертаючи голови, – якнайдалі на 15-20 секунд, потім перевести погляд прямо, потім подивіться ліворуч – якнайдалі, потім знову прямо.

Спробуйте покласти руки на ребра собі чи дитині, відчути, як вони під час дихання розширюються, піднімаються; потім можна розтерти долоню об долоню і прикласти до нирок (розміщені ззаду трохи вище за поперек з двох сторін). ⠀

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Батьки, пам'ятайте у будь-якій кризовій ситуації вам головне зберігати спокій! Якщо ви не впораєтеся із своєю тривожністю, вона передається дітям.

Також доктор Комаровський раніше розповів, "Як знизити тривожність під час війни".

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