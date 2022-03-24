Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Правило двох стін

Діти війни

Медична допомога

Житло у Польщі

Статус біженця

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Здорово

Панічні атаки у дітей – що робити батькам, поради доктора Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо під час повітряної тривоги у дитини виникла панічна атака, потріть йому кінчик носа або змочіть губи водою. Що ще робити – у статті
Як заспокоїти дитину, якщо в неї почалася панічна атака?
Як заспокоїти дитину, якщо в неї почалася панічна атака? / Фото: Колаж: Сьогодні

Діти не менш, а то й більше за дорослих страждають від стресу, переїзду, сигналів повітряної тривоги. Як допомогти малюкам та дітям старшого віку під час панічної атаки – розповів популярний педіатр Євген Комаровський у своєму Instagram-пості.

Ви самі і ваша дитина можете робити такі вправи на вибір: ⠀

  • покласти руку собі на живіт, приблизно на три пальці нижче за сонячне сплетення і постукати по цьому місцю;⠀
  • потерти кінчик носа собі чи дитині;⠀
  • натиснути не сильно на очні яблука з двох сторін;
  • якщо є можливість сісти чи лягти – спробуйте самі лягти на спину та зробити рухи ногами, як на велосипеді, нехай дитина повторить.

Також при панічній атаці у дитини можна змащувати губи або полоскати рот водою, розтерти тіло. Ще допомагає розтерти точку між підмізинним (четвертим) пальцем та мізинцем – там знаходиться точка паніки.

Реклама

Щоб "скинути" стрес, можна сконцентруватися на диханні – одну руку скласти, як човник, і накрити нею губи, іншу руку – покласти на живіт. Видих – рука йде до грудей, вдих – рука піднімається до рота.

Дорослим та старшим дітям допоможе вправа витягування якнайдалі язика, ніби намагаючись торкнутися грудної клітки. Спробуйте також подивитися праворуч, не повертаючи голови, – якнайдалі на 15-20 секунд, потім перевести погляд прямо, потім подивіться ліворуч – якнайдалі, потім знову прямо.

Спробуйте покласти руки на ребра собі чи дитині, відчути, як вони під час дихання розширюються, піднімаються; потім можна розтерти долоню об долоню і прикласти до нирок (розміщені ззаду трохи вище за поперек з двох сторін). ⠀

Реклама

Батьки, пам'ятайте у будь-якій кризовій ситуації вам головне зберігати спокій! Якщо ви не впораєтеся із своєю тривожністю, вона передається дітям.

Також доктор Комаровський раніше розповів, "Як знизити тривожність під час війни".

Не забудьте про тривожну валізку для дитини, читайте тут.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Мода та війна
Показ Jean Gritsfeldt у Берліні
Дивитись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Меми дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
Слава Арестовича
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти