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Осторожно, остеопороз! Главные проблемы заболевания и методы профилактики

Сохранение костной ткани – задача более легкая, чем восстановление ее

По данным ВОЗ, 35% травмированных женщин и 20% мужчин имеют переломы, связанные с остеопорозом. Чем обозначена такая неутешительная статистика, какие главные проблемы остеопороза и методы его профилактики, рассказала "Сегодня" доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии, ведущий научный сотрудник эндокринной гинекологии ГУ НИИ ПАГ НАМН Украины Ирина Гюльмамедова.

Что такое остеопороз и как он развивается

Остеопороз – это метаболическое заболевание скелета, характеризующееся снижением костной массы, нарушением строения костной ткани и, как следствие, переломами при минимальной травме.

Набор массы костной ткани происходит в детском и подростковом возрасте, достигая максимума к 20-30 годам. После достижения пика до 35-40 лет костная масса остается практически неизменной, после чего начинает постепенно уменьшаться.

При этом у женщин темпы снижения минеральной плотности кости значительно выше, чем у мужчин, что обусловлено дефицитом эстрогенов в период пери- и постменопаузы. Однако дефицит эстрогенов не является единственной причиной потери минеральной плотности кости, как считали раньше.

От чего развивается остеопороз:

от генетической предрасположенности;

образа жизни;

физической активности;

эндокринологического статуса;

наличия сопутствующих заболеваний;

приема лекарственных препаратов;

старения человека и индивидуальной продолжительности жизни;

эмоциональных стрессов;

употребления больших доз кофеина, алкоголя;

недостаточного или избыточного употребления животного белка;

переизбытка соли в пище;

малоподвижного образа жизни.

По прогнозам эпидемиологов, к 2050 году частота остеопороза и перелома шейки бедра возрастет в 3 раза.

С какими проблемами сталкиваются люди с остеопорозом

Остеопороз еще называют безмолвной эпидемией 21 века. Опасностью данного заболевания является его поздняя диагностика, а целевой аудиторией – люди старше 65 лет.

Основные клинические проявления – наличие переломов бедренной кости в семейном анамнезе, предшествующие переломы при незначительной травме, например, при падении с высоты собственного роста, или при отсутствии как таковой, хирургическая или ранняя менопауза, дефицит массы тела, дефицит витамина Д, недостаточное потребление кальция.

Фото: freepik.com

Остеопороз имеет негативные последствия на социальную значимость человека – сильная боль, потеря способности к самообслуживанию, нетрудоспособность, нередко инвалидность и высокая смертность.

Кто подвержен остеопорозу больше всего

Как правило, остеопороз развивается у людей старшей возрастной группы. Его можно классифицировать как первичный остеопороз первого и второго типа.

Первичный остеопороз первого типа (постменопаузальный) связан со снижением эстрогенов в период менопаузы. В среднем 30% женщин старше 50 лет в периоде перименопаузы имеют остеопороз и связанный с ним перелом.

Остеопороз второго типа (сенильный) связан с нарушением координации процессов резорбции и формирования костной ткани, развивается с практически одинаковой частотой у женщин и мужчин. У пожилых женщин одновременно может иметь место и постменопаузальный, и сенильный остеопороз.

Однако, есть ситуации, когда возраст не является определяющим в развитии заболевания и может развиться вторичный остеопороз. Он является осложнением различных заболеваний (эндокринных, воспалительных, гематологических, гастроэнтерологических) или лекарственной терапии.

Как предотвратить остеопороз: главные методы профилактики

Сохранение костной ткани – задача более легкая, чем восстановление ее. Поэтому профилактика остеопороза включает мероприятия, направленные на максимальный набор пика костной массы у детей и молодых людей, поддержание костной массы и предупреждение падений у здоровых людей старшей возрастной группы и профилактику падений и переломов у лиц с диагностированным переломом в анамнезе и с остеопорозом.

Фото: freepik.com

Недостаток физической активности, а также избыточная физическая нагрузка в подростковом возрасте приводят к более низкому набору пиковой костной массы. Умеренные силовые тренировки рекомендуются для укрепления мышечного корсета, улучшения координации у пожилых пациентов с переломом в анамнезе или с диагностированным остеопорозом.

Для женщин в репродуктивном возрасте важно сохранить регулярный менструальный цикл, длительной гормонозаместительной терапией. Добавление кальция и витамина Д в рацион питания является обязательным.

Нужны ли витамины для профилактики остеопороза

При профилактике остеопороза основное внимание уделяется факторам внешней среды и полноценное питание занимает одно из главных позиций. Людям важно потреблять продукты, содержащие кальций. Особая роль также отводится и витамину Д, который влияет на ремоделирование костной ткани, для абсорбции кальция в кишечнике, а также для минерализации костной ткани.

Недостаточное количество солнца и активное использование различных солнцезащитных кремов, стали причиной дефицита витамина D. Получение его из пищи в необходимом объеме затруднительно ввиду ограниченного числа продуктов, которые его содержат в нужном количестве.

Также для здоровья и прочности костей важно употреблять достаточно витамина С, что способствует нормальному образованию коллагена и, соответственно, сохранению функции костей.

Витамин C, витамин K и витамин D в достаточной дозировке в рационе, а также цинк и марганец способствуют поддержанию здоровья костей. Но на практике очень сложно выверить пищевую ценность ежедневного меню. Поэтому доктор медицинских наук Гюльмамедова Ирина рекомендует тем, кто находится в группе риска по остеопорозу, профилактически несколько раз в год принимать поливитаминные комплексы бренда ТМ Orthomol, в ассортименте которого есть уникальный нутритивный комплекс для профилактики и лечения остеопороза – Orthomol Osteo. Здесь тщательно подобраны необходимые организму витамины и микроэлементы, позволяющие эффективно защищать опорно-двигательный аппарат и снижать риск развития воспалительных процессов в нем.

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