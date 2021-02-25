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Обережно, остеопороз! Головні проблеми захворювання і методи профілактики

Збереження кісткової тканини – завдання легше, ніж відновлення її

За даними ВООЗ, 35% травмованих жінок і 20% чоловіків мають переломи, пов'язані з остеопорозом. Чим позначена така невтішна статистика, які головні проблеми остеопорозу і методи його профілактики, розповіла "Сьогодні" доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології, ведучий науковий співробітник ендокринної гінекології ГУ НДІ ПАГ НАМН України Ірина Гюльмамедова.

Що таке остеопороз і як він розвивається

Остеопороз – це метаболічне захворювання скелета, що характеризується зниженням кісткової маси, порушенням будови кісткової тканини і, як наслідок, переломами при мінімальній травмі.

Набір маси кісткової тканини відбувається в дитячому і підлітковому віці, досягаючи максимуму до 20-30 років. Після досягнення піку до 35-40 років кісткова маса залишається практично незмінною, після чого починає поступово зменшуватися.

При цьому у жінок темпи зниження мінеральної щільності кістки значно вищі, ніж у чоловіків, що обумовлено дефіцитом естрогенів в період пери- та постменопаузи. Однак дефіцит естрогенів не є єдиною причиною втрати мінеральної щільності кістки, як вважали раніше.

Від чого розвивається остеопороз:

від генетичної схильності;

способу життя;

фізичної активності;

ендокринологічного статусу;

наявності супутніх захворювань;

прийому лікарських препаратів;

старіння людини і індивідуальної тривалості життя;

емоційних стресів;

вживання великих доз кофеїну, алкоголю;

недостатнього або надмірного вживання тваринного білка;

надлишка солі в їжі;

малорухливого способу життя.

За прогнозами епідеміологів, до 2050 року частота остеопорозу та перелому шийки стегна зросте у 3 рази.

З якими проблемами стикаються люди з остеопорозом

Остеопороз ще називають безмовною епідемією 21 століття. Небезпекою цього захворювання є його пізня діагностика, а цільовою аудиторією – люди віком понад 65 років.

Основні клінічні прояви – наявність переломів стегнової кістки в сімейному анамнезі, попередні переломи при незначній травмі, наприклад, при падінні з висоти власного зросту, або при відсутності як такої, хірургічна або рання менопауза, дефіцит маси тіла, дефіцит вітаміну Д, недостатнє споживання кальцію.

Фото: freepik.com

Остеопороз має негативні наслідки на соціальну значимість людини – сильний біль, втрата здатності до самообслуговування, непрацездатність, нерідко інвалідність і висока смертність.

Хто схильний до остеопорозу найбільше

Як правило, остеопороз розвивається у людей старшої вікової групи. Його можна класифікувати як первинний остеопороз першого і другого типу.

Первинний остеопороз першого типу (постменопаузальний) пов'язаний зі зниженням естрогенів у період менопаузи. У середньому 30% жінок старше 50 років у періоді перименопаузи мають остеопороз і пов'язаний з ним перелом.

Остеопороз другого типу (сенільний) пов'язаний з порушенням координації процесів резорбції і формування кісткової тканини, розвивається практично з однаковою частотою у жінок і чоловіків. У літніх жінок одночасно може мати місце і постменопаузальний, і сенільний остеопороз.

Однак, є ситуації, коли вік не стає визначальним у розвитку захворювання і може розвинутися вторинний остеопороз. Він є ускладненням різних захворювань (ендокринних, запальних, гематологічних, гастроентерологічних) або лікарської терапії.

Як запобігти остеопорозу: головні методи профілактики

Збереження кісткової тканини – завдання легше, ніж відновлення її. Тому профілактика остеопорозу включає заходи, спрямовані на максимальний набір піку кісткової маси у дітей і молодих людей, підтримання кісткової маси і попередження падінь у здорових людей старшої вікової групи та профілактику падінь і переломів у осіб із діагностованим переломом в анамнезі і з остеопорозом.

Фото: freepik.com

Нестача фізичної активності, а також надмірне фізичне навантаження в підлітковому віці призводять до більш низького набору пікової кісткової маси. Помірні силові тренування рекомендуються для зміцнення м'язового корсету, поліпшення координації у пацієнтів похилого віку з переломом в анамнезі або з діагностованим остеопорозом.

Для жінок в репродуктивному віці важливо зберегти регулярний менструальний цикл, тривалою гормонозамісною терапією. Додавання кальцію і вітаміну Д в раціон харчування є обов'язковим.

Чи потрібні вітаміни для профілактики остеопорозу

При профілактиці остеопорозу основна увага приділяється факторам зовнішнього середовища і повноцінне харчування займає одну із головних позицій. Людям важливо споживати продукти, що містять кальцій. Особлива роль також відводиться й вітаміну Д, який впливає на ремоделювання кісткової тканини, для абсорбції кальцію в кишечнику, а також для мінералізації кісткової тканини.

Недостатня кількість сонця і активне використання різних сонцезахисних кремів стали причиною дефіциту вітаміну D. Отримати його із їжі у необхідному обсязі важко через обмежене число продуктів, які його містять у потрібній кількості.

Також для здоров'я і міцності кісток важливо вживати в достатній кількості вітамін С, що сприяє нормальному утворенню колагену і, відповідно, збереженню функції кісток.

Вітамін C, вітамін K і вітамін D в достатньому дозуванні в раціоні, а також цинк і марганець сприяють підтримці здоров'я кісток. Але на практиці дуже складно вивірити харчову цінність щоденного меню. Тому доктор медичних наук Гюльмамедова Ірина рекомендує тим, хто знаходиться в групі ризику по остеопорозу, профілактично кілька разів на рік приймати полівітамінні комплекси бренду ТМ Orthomol, в асортименті якого є унікальний нутрітивний комплекс для профілактики і лікування остеопорозу – Orthomol Osteo. Тут ретельно підібрані необхідні організму вітаміни і мікроелементи, що дозволяють ефективно захищати опорно-руховий апарат і знижувати ризик розвитку запальних процесів у ньому.

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