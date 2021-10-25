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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Не отравиться задорого: чем опасны сухофрукты и как их выбрать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
25 октября, 13:30
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Яркая курага и блестящий чернослив выглядят так привлекательно, потому что их обрабатывают диоксидом серы. Чем это опасно и как выбрать сухофрукты – в сюжете

За красивой витриной с сухофруктами производители могут прятать плоды, обработанные диоксидом серы: этот газ вызывает удушье, расстройство речи и отек легких. Как выбрать сухофрукты, которые не навредят здоровью – разбирался корреспондент Виталий Литвин.

Чем обрабатывают сухофрукты и зачем

Задумывались ли вы, почему финики блестящие? А от чернослива иногда специфический привкус? Почему за раз кило абрикосов не съешь, а вот кураги – легко? И почему, когда мы варим любимый компот – на воде плавает какая-то жирная пленка?

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Яркость сухофруктам придает обработка диоксидом серы: его маркировка – Е 220
Яркость сухофруктам придает обработка диоксидом серы: его маркировка – Е 220 / Фото: unsplash.com

Яркость сушеным плодам придает обработка диоксидом серы: его очень часто применяют в пищевой промышленности (маркировка – Е220). Он вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, одышку.

Алла Маслюк, начальник лаборатории физико-химических исследований ДНДІЛДВСЕ, отмечает, что диоксид серы используют, чтобы продукты не портились, и чтобы в них не размножались микроорганизмы.

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Далеко не все сухофрукты на рынках и в магазинах Украины обработаны диоксидом серы, но по словам Николая Мороза, аналитика ОО "Агрополитичний диалог аграрный совет", контролирующие органы не могут проверить весь массив таких продуктов, это просто физически невозможно. Что же делать, не есть сухофрукты?

Как правильно выбрать сухофрукты

Сухофрукты, особенно курага, богаты витаминами, микро- и макроэлементами: тысячи лет человечество сушит плоды, чтобы сохранить пользу и разнообразить питание зимой. На данный момент сухофрукты – одна из самых популярных и очень востребованных категорий продуктов. Потому что они заменяют и диеты, и используются в здоровом питании, курагу вообще можно потреблять в течение года, а не только зимой. Но детям курагу не рекомендуется.

Курагу лучше не давать детям, а при покупке сухофрукта – не берите слишком яркие плоды
Курагу лучше не давать детям, а при покупке сухофрукта – не берите слишком яркие плоды / Фото: freepik.com

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Чтобы не отравиться задорого, а ведь сухофрукты – продукт достаточно дорогой, спрашивайте у продавца, кто производитель, обработаны ли плоды диоксидом серы, внимательно изучайте упаковку. Помните, что натуральный продукт – сморщенные, темные сухофрукты, и стоят они вдвое дороже. Яркие же сухофрукты лучше не покупать.

Также мы писали, сколько можно есть сухофруктов и чем они полезны.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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