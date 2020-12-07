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Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

Сегодня, 16:20

10 фиников в день достаточно для обеспечения суточной потребности человека в магнии, меди, сере

Финики – пища долгожителей. Все из-за достаточно насыщенного состава – полезных веществ и витаминов в финиках очень много. Единственный минус – высокое содержание сахара (93 г на стакан). Поэтому важно помнить, что людям с диабетом, ожирением о финиках стоит забыть. Давайте подробней разберемся с этими сладкими плодами вместе с диетологом Аленой Черниковой.

Фото: Алена Черникова, диетолог

Перед тем, как говорить о пользе и вреде фиников, необходимо назвать то, что в них присутствует. А именно:

  • Витамины группы В, РР
  • Железо, калий, кальций, магний, фосфор

И благодаря этим витаминами и микроэлементам финики

  • Снижают холестерин
  • Берегут сердце
  • Нормализуют работу кишечника
  • Укрепляют кости
  • Нормализуют давление
  • Улучшают состояние кожи и волос
  • Полезны беременным женщинам

Оптимальная суточная норма фиников для взрослых – не больше 10 шт. Есть их желательно в первой половине дня. И, конечно, не ежедневно. Напомним, у фиников высокий гликемический индекс и высокое содержание углеводов. Обязательно запивайте финики водой во время употребления. Иначе ваши зубы получат мощный удар сахара, а так и до кариеса недалеко.

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Чтобы финики были максимально полезны, их нужно правильно выбирать и хранить:

Фото: Іnstagram.com/royal_finik/

Кожура

Не должна быть растрескавшейся и слишком жесткой. Если это так, то финик сушили при высокой температуре, которая уничтожила все полезные нутриенты. Кожура хорошего сухофрукта средней жесткости, без трещин, упругая.

Цвет

Темный. Если финики светло-коричневые, то их собирали недозревшими и обязательно вываривали в сахарном сиропе. Никакой пользы от них вы не получите. Темный цвет плодов говорит о том, что они созрели в естественных условиях на пальме.

Блеск

Чтобы придать товару привлекательность и глянцевый блеск, продавцы нередко смазывают поверхность маслянистыми растворами. Что в составе этих растворов – не известно, а смывать их проблематично, так как жирная пленка не позволяет промыть плоды. Не покупайте блестящие финики, выбирайте те, что с матовой кожурой.

Хранение

Хранить финики желательно в герметичной (стеклянной) таре в темном прохладном месте.

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Кому следует отказаться от фиников

Фото: Pexels

Людям, с индивидуальной непереносимостью. Не знаете, есть ли у вас аллергия на финики, следует обратиться к врачу, чтобы сделать тест.

Вредны для зубов. Могут стать причиной кариеса. Стоматологи советуют запивать их либо теплым чаем без сахара, либо просто теплой водой, если нет возможности почистить зубы.

С особой осторожностью нужно относиться к финикам диабетикам. Причина – большое содержание сахара. Среднесуточную норму употребления фиников должен устанавливать лечащий врач.

А здесь узнаете, о пользе и вреде мандаринов и о том, чем могут быть полезны для нас киви.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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