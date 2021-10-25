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Не отруїтися задорого: чим небезпечні сухофрукти і як їх вибрати

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
25 жовтня, 13:30
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Яскрава курага і блискучий чорнослив виглядають так привабливо, тому що їх обробляють діоксидом сірки. Чим це небезпечно і як вибрати сухофрукти – в сюжеті

За красивою вітриною з сухофруктами виробники можуть ховати плоди, оброблені діоксидом сірки: цей газ викликає задуху, розлад мови і набряк легенів. Як вибрати сухофрукти, які не зашкодять здоров'ю – розбирався кореспондент Віталій Литвин.

Чим обробляють сухофрукти і навіщо

Чи замислювалися ви, чому фініки блискучі? А від чорносливу іноді специфічний присмак ? Чому за раз кіло абрикосів не з'їси, а ось кураги – легко? І чому, коли ми варимо улюблений узвар – на воді плаває якась жирна плівка?

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Яскравість сухофруктам надає обробка діоксидом сірки: його маркування – Е 220
Яскравість сухофруктам надає обробка діоксидом сірки: його маркування – Е 220 / Фото: unsplash.com

Яскравість сушеним плодам надає обробка діоксидом сірки: його дуже часто застосовують в харчовій промисловості (маркування – Е220). Він викликає проблеми з шлунково-кишковим трактом, задишку.

Алла Маслюк, начальник лабораторії фізико-хімічних досліджень ДНДІЛДВСЕ, зазначає, що діоксид сірки використовують, щоб продукти не псувалися, і щоб в них не розмножувалися мікроорганізми.

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Далеко не всі сухофрукти на ринках і в магазинах України опрацьовано діоксидом сірки, але за словами Миколи Мороза, аналітика ГО "Агрополітічній діалог аграрна рада", контролюючі органи не можуть перевірити весь масив таких продуктів, це просто фізично неможливо. Що ж робити, не їсти сухофрукти?

Як правильно вибрати сухофрукти

Сухофрукти, особливо курага, багаті вітамінами, мікро- і макроелементами: тисячі років людство сушить плоди, щоб зберегти користь і урізноманітнити харчування взимку. На цей момент сухофрукти – одна з найпопулярніших і дуже затребуваних категорій продуктів. Тому що вони замінюють і дієти, і використовуються в здоровому харчуванні, курагу взагалі можна споживати протягом року, а не тільки взимку. Але дітям курагу не рекомендується.

Курагу краще не давати дітям, а при покупці сухофрукту – не беріть занадто яскраві плоди
Курагу краще не давати дітям, а при покупці сухофрукту – не беріть занадто яскраві плоди / Фото: freepik.com

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Щоб не отруїтися задорого, але ж сухофрукти – продукт досить дорогий, запитуйте у продавця, хто виробник, чи оброблені плоди діоксидом сірки, уважно вивчайте упаковку. Пам'ятайте, що натуральний продукт – зморщені, темні сухофрукти , і коштують вони вдвічі дорожче. Яскраві ж сухофрукти краще не купувати.

Також ми писали, скільки можна їсти сухофруктів і чим вони корисні.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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