Можно ли избежать ангины у ребенка – ответ доктора Комаровского

Боль в горле и покраснение слизистой у ребенка – это не всегда ангина. Евгений Комаровский объяснил, как распознать ангину и что делать для ее профилактики

Избежать ангины у ребенка можно, укрепляя его иммунитет / Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

Родители, которые считают, что их ребенок часто болеет ангиной, могут просто путать медицинские термины. На самом деле ангины у детей возникают довольно редко: как отличить хронический тонзиллит от ангины, чем лечить такие заболевания у детей и как их избежать – рассказал популярный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

Красное горло у ребенка – это не всегда ангина?

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Именно ангиной медицина считает инфекцию, которая поражает миндалины (гланды) и вызывается стрептококком. В то время, как сами родители привыкли считать ангиной у ребенка любое покраснение горла с болью и повышением температуры (а часто – и без нее).

В большинстве же случаев у детей (и взрослых тоже) обостряются хронические инфекции горла – это хронический тонзиллит.

Почему возникает хронический тонзиллит у детей

Респираторные вирусы приводят к обострению хронического тонзиллита и у взрослых, и у детей. И главная причина болезни в том, что местный иммунитет, то есть защитная сила слизистой оболочки горла снижается. Поэтому основанная мера профилактики тонзиллитов – это крепкий иммунитет.

Как еще защитить ребенка от ангины и хронического тонзиллита

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Важно, чтобы слизистые оболочки не повреждались теплым и сухим воздухом, если ребенок жалуется на боль в горле, то лечите его местными антисептическими полосканиями, ингаляторами, спреями умеренно, без фанатизма. Чтобы не заразиться инфекцией, стоит ограничить контакты ребенка с разными людьми.

Чтобы ребенок меньше болел тонзиллитом, не запрещайте ему есть мороженое / Фото: freepik.com

А вот ограничивать малышу холодную пищу не стоит. Наоборот, важно чтобы ребенок периодически ел мороженое, пил воду из холодильника. Потому что холодные продукты помогут стимулировать кровообращение в горле и носу, и таким образом повысить местный иммунитет миндалин.

Важно! Хронический тонзиллит не всегда требует приема антибиотиков. Поэтому не занимайтесь самолечением, покажите ребенка педиатру или отоларингологу – врач решит, есть или нет необходимость в назначении антибактериальных препаратов.

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