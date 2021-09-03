Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе

Comic Con Ukraine

Будь в тренде

Готовим круассаны

Хочу в кино!

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Можно ли избежать ангины у ребенка – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
3 сентября, 12:14
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Боль в горле и покраснение слизистой у ребенка – это не всегда ангина. Евгений Комаровский объяснил, как распознать ангину и что делать для ее профилактики
Избежать ангины у ребенка можно, укрепляя его иммунитет
Избежать ангины у ребенка можно, укрепляя его иммунитет / Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

Родители, которые считают, что их ребенок часто болеет ангиной, могут просто путать медицинские термины. На самом деле ангины у детей возникают довольно редко: как отличить хронический тонзиллит от ангины, чем лечить такие заболевания у детей и как их избежать – рассказал популярный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

Красное горло у ребенка – это не всегда ангина?

Реклама

Именно ангиной медицина считает инфекцию, которая поражает миндалины (гланды) и вызывается стрептококком. В то время, как сами родители привыкли считать ангиной у ребенка любое покраснение горла с болью и повышением температуры (а часто – и без нее).

Читайте также:

В большинстве же случаев у детей (и взрослых тоже) обостряются хронические инфекции горла – это хронический тонзиллит.

Почему возникает хронический тонзиллит у детей

Респираторные вирусы приводят к обострению хронического тонзиллита и у взрослых, и у детей. И главная причина болезни в том, что местный иммунитет, то есть защитная сила слизистой оболочки горла снижается. Поэтому основанная мера профилактики тонзиллитов – это крепкий иммунитет.

Как еще защитить ребенка от ангины и хронического тонзиллита

Реклама

Важно, чтобы слизистые оболочки не повреждались теплым и сухим воздухом, если ребенок жалуется на боль в горле, то лечите его местными антисептическими полосканиями, ингаляторами, спреями умеренно, без фанатизма. Чтобы не заразиться инфекцией, стоит ограничить контакты ребенка с разными людьми.

Чтобы ребенок меньше болел тонзиллитом, не запрещайте ему есть мороженое
Чтобы ребенок меньше болел тонзиллитом, не запрещайте ему есть мороженое / Фото: freepik.com

А вот ограничивать малышу холодную пищу не стоит. Наоборот, важно чтобы ребенок периодически ел мороженое, пил воду из холодильника. Потому что холодные продукты помогут стимулировать кровообращение в горле и носу, и таким образом повысить местный иммунитет миндалин.

Важно! Хронический тонзиллит не всегда требует приема антибиотиков. Поэтому не занимайтесь самолечением, покажите ребенка педиатру или отоларингологу – врач решит, есть или нет необходимость в назначении антибактериальных препаратов.

Реклама

Также раньше мы писали, как не заболеть ОРВИ, простудой и гриппом.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Расслаблять мышцы лица
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как определить качество доставки еды
Хакнуть
Сольник звезды
Макс Барских
10 сентября / 20:00
5 главных концертов сентября
Первая леди на обложке украинского глянца
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
30 августа - 5 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Сколько стоит поездка в Лондон
Узнать
Чек-лист сентября
10 вещей, которые нужно успеть сделать
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять