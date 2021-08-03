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Магнітні бурі у серпні 2021 року: очікується спокійний місяць

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 серпня, 15:51
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Незважаючи на те, що серпень – місяць літній, сонячний і жаркий, Сонце не потривожить землян, і геомагнітна обстановка обіцяє бути помірно спокійною.
Коли очікуються магнітні бурі у серпні
Коли очікуються магнітні бурі у серпні / Фото: Колаж: Сьогодні

Зовсім без сплесків сонячної активності , звичайно, не обійдеться, причому, найсерйозніший припадає саме на День Незалежності України. Але всі вони будуть короткими і незначними.

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А якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

Коли магнітні бурі потривожать землян у серпні 2021 року, яка буде геомагнітна обстановка на серпневі свята, літні Спаси, День будівельника, День шахтаря, Міжнародний день молоді і в інші дні? Читайте прогноз геомагнітних коливань на серпень у нашій статті.

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Якщо заздалегідь знати прогноз магнітних бур, то метеозалежні люди зможуть убезпечити себе від негативного впливу Сонця і бути готовими до можливого погіршення самопочуття в період геомагнітних збурень. Майте на увазі, що сонце постійно , І прогноз магнітних бур може змінюватися.

Прогноз магнітних бурь на серпень 2021 року

  • Незначні магнітні коливання в серпні можливі: 5, 6, 17, 18, 23, 25 числа.
  • Більш серйозні магнітні бурі очікуються10, 11 і 24 серпня.

Дивіться відео, як магнітні бурі впливають на людей:

Раніше ми публікували місячний календар на серпень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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