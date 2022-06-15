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Летней лагерь для детей 2022 – куда отправить ребенка отдохнуть и оздоровиться бесплатно

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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15 июня, 14:00
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Отдохнуть летом в лагере на Западной Украине бесплатно и получить поддержку психологов могут дети от 8 до 16 лет, пострадавшие от войны с Россией
Отправить ребенка отдохнуть бесплатно этим лето можно в лагерь на Западной Украине
Отправить ребенка отдохнуть бесплатно этим лето можно в лагерь на Западной Украине / Фото: unsplash.com

Летний лагерь для детей будет работать в июле и августе: подростки смогут бесплатно пройти психологическую реабилитацию и полноценно отдохнуть. Какие условия для отдыха и как подать заявку – рассказали в фонде Рината Ахметова, организатора нового сезона проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето детям Украины".

Лагерь будет работать в 2 смены: (17-30 июля и 31 июля – 13 августа), все это время ребятам и девочкам будут оказывать психологическую помощь опытные психологи, прошедшие обучение по курсу "Травма войны".

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Лагерь будет работать в 2 смены: (17-30 июля и 31 июля – 13 августа), все это время ребятам будут оказывать психологическую помощь
Лагерь будет работать в 2 смены: (17-30 июля и 31 июля – 13 августа), все это время ребятам будут оказывать психологическую помощь / Фото: freepik.com

Дети научатся справляться с эмоциональными проблемами, к которым привела война с Россией. Также для детей будут организованы различные мастер-классы и игры, лагерь находится в Хмельницкой области (место локации не разглашается в целях безопасности).

Посетить летний лагерь бесплатно могут дети, которые:

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  • стали сиротами за врем войны
  • жили в Мариуполе и попали под оккупацию
  • дети из детских домов семейного типа и их приемных семей
  • а также пострадавшие в результате обстрелов и других боевых действий.

Также впервые в этом году психологи рекомендовали вместе с детьми посетит лагерь и их опекунам, близким родственникам и родителям. Заявки принимаются до 10 июля 2022 года, можно звонить на горячую линию фонда 0800 509 001 или заполнить онлайн-заявку здесь.

Также мы писали, что в Украине запустили онлайн-группы психологической помощи. Как присоединиться.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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