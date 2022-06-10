В Украине запустили онлайн-группы психологической помощи. Как присоединиться

В рамках онлайн-проекта психологической помощи от благотворительного фонда можно получить поддержку людям, пострадавшим от войны. Как попасть в проект – в материале

В рамках онлайн-проекта можно получить поддержку людям, пострадавшим от войны / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

В рамках проекта "Преодолеть. Психологическая поддержка" сертифицированная гештальт-терапевт и семейный психолог Екатерина Вепро будет помогать участникам групп преодолеть травму, причиненную войной. Став участником проекта, вы узнаете, что такое травма войны, каковы ее причины и как распознать симптомы и почему следует обращаться к специалистам.

Как работать с травмой войны, говорят квалифицированные психологи Фонда Рината Ахметова. Здесь вы сможете узнать свое психологическое состояние, пройти тесты, а также получить информацию из вебинаров и статей психологов.

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Чтобы стать участником онлайн-группы психологической помощи, позвоните по телефону на бесплатную горячую линию Фонда Рината Ахметова 0 (800) 509 001 / Фото: пресс-служба

Напомним, что Фонд Рината Ахметова с 2014 года оказывает психологическую помощь жителям Украины, пострадавшим от войны. А теперь начинает новое направление предоставления такой поддержки онлайн-группы с участием профессионального психолога.

Чтобы стать участником онлайн-группы психологической помощи, позвоните по телефону на бесплатную горячую линию Фонда Рината Ахметова 0 (800) 509 001.

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Проект реализуется в рамках Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Так, с начала полномасштабной войны психологическая помощь от Фонда оказана более 1550 переселенцам, а с 2014 года ее получили более 85 000 жителей страны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду по курсу "Травма войны".

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