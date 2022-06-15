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Літній табір для дітей 2022 – куди відправити дитину відпочити та оздоровитись безкоштовно

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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15 червня, 14:00
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Відпочити влітку у таборі на Західній Україні безкоштовно та отримати підтримку психологів можуть діти від 8 до 16 років, які постраждали від війни з Росією
Надіслати дитину відпочити безплатно цим літо можна в табір на Західній Україні
Надіслати дитину відпочити безплатно цим літо можна в табір на Західній Україні

Літній табір для дітей працюватиме у липні та серпні: підлітки зможуть безкоштовно пройти психологічну реабілітацію та повноцінно відпочити. Які умови для відпочинку та як подати заявку – розповіли у фонді Ріната Ахметова , організатора нового сезону проекту "Рінат Ахметов – Дітям Мирне літо дітям України".

Табір працюватиме у 2 зміни: (17-30 липня та 31 липня – 13 серпня), весь цей час дітям будуть надавати психологічну допомогу досвідчені психологи, які пройшли навчання за курсом "Травма війни".

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Табір працюватиме у 2 зміни: (17-30 липня та 31 липня – 13 серпня), весь цей час хлопцям надаватиме психологічну допомогу
Табір працюватиме у 2 зміни: (17-30 липня та 31 липня – 13 серпня), весь цей час хлопцям надаватиме психологічну допомогу

Діти навчаться долати емоційні проблеми, до яких привела війна з Росією. Також для дітей будуть організовані різні майстер-класи та ігри, табір знаходиться у Хмельницькій області (місце локації не розголошується з метою безпеки).

Відвідати літній табір безкоштовно можуть діти, які:

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  • стали сиротами під час війни
  • жили у Маріуполі та потрапили під окупацію
  • діти з дитячих будинків сімейного типу та їх прийомних сімей
  • а також постраждалі внаслідок обстрілів та інших бойових дій.

Також вперше цього року психологи рекомендували разом із дітьми відвідати табір та їхніх опікунів, близьких родичів та батьків. Заявки приймаються до 10 липня 2022 року , можна дзвонити на гарячу лінію фонду 0800 509 001 або заповнити онлайн-заявку тут .

Також ми писали, що в Україні запустили онлайн-групи психологічної допомоги Як приєднатись.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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