Крещенские купания 2022 – чем полезны и кому не стоит нырять в прорубь

Чтоб купание на Крещение не обернулось переохлаждением или обмороком, не стоит нырять "за компанию". Что надо знать перед нырянием в прорубь – в материале

Крещенские купания 2022 полезны закаленным людям, а вот без подготовки нырять в прорубь не стоит / Фото: Коллаж: Сегодня

Ныряние в прорубь относится к одному из методов закаливания, но человеку неподготовленному "святая" вода из проруби даже на Крещение может навредить. Действительно ли полезно нырять в прорубь, а кому нельзя этого делать вообще – помогла разобраться терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресс-служба

Реклама

Правда ли полезно нырять в прорубь или нет?

Каждый год, на 19 января – православный праздник Крещения Господня (Водохреща) десятки (а то и сотни) людей в Украине и постсоветских странах ныряют в прорубь. По поверью, в праздник Крещения вода становится святой, а церковнослужители совершают специальный обряд освящения воды в водоемах.

Купание в ледяной воде полезно в плане закаливания: особенно для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы в целом, укрепления сосудов, мышц миокарда (сердечной мышцы) и профилактик инсультов, инфарктов.

Из года в год с разу после крещенских купаний в клиники массово попадают люди с переохлаждением / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Однако к такому экстремальному закаливанию многие купальщики не готовы: из года в год сразу после крещенских купаний в клиники массово попадают люди с переохлаждением, растет количество инфарктов и инсультов. Почему же так происходит?

Почему опасно нырять в прорубь

Человек не закаленный, имеющий хронические заболевания, не придерживающийся здорового стиля жизни, нырнув в прорубь "за компанию", в первую очередь рискует получить переохлаждение. Которое потом может перейти в ОРВИ.

У людей с хроническими проблемами купание в прорубе "аукается" пиелонефритом (воспалительным процессом в почках), у мужчин – простатитом (воспалением предстательной железы), а у женщин – циститом, воспалительными процессами в матке и придатках. Не говоря уже о рисках "заработать" гайморит или отит.

Реклама

Резкое погружение в ледяную воду может вызвать судороги, потерю сознания и даже привести к инсульту / Фото: unsplash.com

Кроме этого, резкое переохлаждение может включить аутоимунные процессы, после купания в проруби может обостриться артрит, артроз. Резкое погружение в ледяную воду может вызвать судороги, потерю сознания, развитие инсульта, образование тромбов, вплоть до остановки сердца.

Поэтому при уже имеющихся болезнях органов дыхания, сердечно-сосудистой и мочеполовой системы, эндокринных нарушениях незакаленному человеку не стоит лезть в прорубь. В группе риска также дети, беременные и пожилые – им экстренное моржевание противопоказано.

А как же те, кто купался в проруби и не заболел?

В сюжетах на телевидении и не только мы регулярно видим людей, которые искупались в проруби впервые и не заболели, потому что якобы Бог их благословил. Однако нет никакой гарантии, что спустя месяц или полгода после такого купания у человека не обострится скрытое заболевание, о котором он мог не знать.

Чтобы такая процедура, как моржевание или ныряние зимой в прорубь, принесла пользу, а не вред, нужно закаляться постепенно, – говорит Анна Красюк, – и начинать это делать нужно не зимой, а летом. Ни один человек не знает наверняка свою дозу переохлаждения, поэтому чтобы купание в проруби на Крещение не вышло боком, закаляйтесь.

Вообще закаляться надо с детства, а не за пару дне до Крещения. Если вы вообще никогда не закалялись, то не стоит в этом году нырять в прорубь, даже если очень хочется. Начните готовиться к следующему празднику Крещения и погружению в прорубь уже сейчас.

А как правильно закаливаться, с чего начать?

Можно начать закаляться даже с "букетом" заболеваний, но конечно же, изначально важно знать свои показатели здоровья, регулярно проходить профосмотры у врачей, чтобы оценить риски и выработать индивидуальный план закаливания.

Если со здоровьем все ок, тогда можно начать закаливание с контрастного душа, лучше его принимать по утрам / Фото: freepik.com

Если же ваше состояние здоровья очень запущенное, то никакое закаливание вам не поможет. Женщинам обязательно нужно посещать гинеколога, мужчинам – уролога или андролога, при необходимости найти проблему со здоровьем поможет УЗИ, анализы крови и т. д. Как самих, так и своих детей регулярно нужно показывать офтальмологу, стоматологу.

Если со здоровьем все ок, тогда можно начать закаливание с контрастного душа, лучше его принимать по утрам. Начиная с теплого и постепенно снижая градус, делайте водные аппликации (то есть смачивайте водой) руки, ноги, при этом следите за реакцией организма.

От нескольких секунд до нескольких минут "пройдите" душем от стоп к ногам, от ног к телу и потом полностью постойте под душем. Начиная с теплого и постепенно доводя до холодного.

То же относится к кондиционерам, сквознякам и так далее, от которых многие болеют – принцип закаливания тот же. Также не стоит бояться пить воду со льдом, из холодильника, в том числе и в зимнее время – это тоже один из шагов закаливания. К примеру, американские педиатры лечат холодом ангину, поскольку холод помогает обезболить горло и облегчить процесс глотания.

Резкое погружение в прорубь даже для здорового организма – стресс / Фото: Getty Images

Резкое погружение в прорубь даже для здорового организма – стресс, поскольку перепад давления отражается на сосудах и мышцах. Прокачать и мышцы, и сосуды для такой практики тоже можно с помощью холодного душа. Начиная с вышеперечисленных рекомендаций и доводя до погружения под холодный душ прямо с головой.

Как не заболеть после купания в проруби даже закаленному

Если вы – человек здоровый, закаленный и купаться в проруби на Крещение для вас не в новинку, то все равно не рискуйте. Обязательно:

Не забудьте измерить перед нырянием уровень артериального давления и убедиться в том, что показатели в норме.

и убедиться в том, что показатели в норме. Нырять в прорубь с головой чревато потерей сознания от резкого охлаждения и спазмов сосудов. Поэтому в воду заходят ногами. И в самой проруби находятся не дольше минуты.

И в самой проруби находятся не дольше минуты. Сразу после выхода из проруби нужно насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду. Затем отправляйтесь в теплое помещение и выпейте согревающего чая, узвара, но не алкоголя!

Также мы писали. "Как избежать переохлаждения и что делать, если замерз".