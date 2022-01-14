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Хрещенські купання 2022 – чим корисні і кому не варто пірнати в ополонку

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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14 січня, 07:30
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Щоб купання на Водохреще не обернулося переохолодженням або знепритомненням, не варто пірнати "за компанію". Що треба знати перед пірнанням у ополонку – у матеріалі
Хрещенські купання 2022 року корисні загартованим людям, а ось без підготовки пірнати в ополонку не варто
Хрещенські купання 2022 року корисні загартованим людям, а ось без підготовки пірнати в ополонку не варто / Фото: Колаж: Сьогодні

Пірнання в ополонку відноситься до одного з методів загартовування, але людині непідготовленій "свята" вода з ополонки навіть на Водохреще може зашкодити. Чи справді корисно пірнати в ополонку, а кому не можна цього робити взагалі – допомогла розібратися терапевт, сімейний лікар, спеціаліст УЗД-діагностики Ганна Красюк.

Анна Красюк
Анна Красюк / Фото: прес-служба

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Чи правда корисно пірнати в ополонку чи ні?

Щороку, на 19 січня – православний свято Хрещення Господнього (Водохреща) десятки (а то й сотні) людей в Україні та пострадянських країнах пірнають у ополонку. За повір'ям, у свято Водохреща вода стає святою, а церковнослужителі здійснюють спеціальний обряд освячення води у водоймах.

Купання у крижаній воді корисно в плані загартовування: особливо для профілактики захворювань серцево-судинної системи в цілому, зміцнення судин, м'язів міокарда (серцевого м'яза) та профілактики інсультів, інфарктів.

З року в рік після хрещенських купань до клінік масово потрапляють люди з переохолодженням
З року в рік після хрещенських купань до клінік масово потрапляють люди з переохолодженням / Фото: Колаж: Сьогодні

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Однак до такого екстремального гартування багато купальники не готові: рік у рік відразу після хрещенських купань до клінік масово потрапляють люди з переохолодженням, зростає кількість інфарктів та інсультів. Чому так відбувається?

Чому небезпечно пірнати в ополонку

Людина не загартована, що має хронічні захворювання, не дотримується здорового способу життя, пірнувши в ополонку "за компанію", насамперед ризикує отримати переохолодження. Яке потім може перейти до ГРВІ.

Люди з хронічними проблемами купання в ополонці "аукається" пієлонефритом (запальним процесом у нирках), у чоловіків – простатитом (запаленням передміхурової залози), а у жінок – циститом, запальними процесами в матці та придатках. Не кажучи вже про ризики "заробити" гайморит чи отит.

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Різке занурення у крижану воду може спричинити судоми, втрату свідомості і навіть призвести до інсульту
Різке занурення у крижану воду може спричинити судоми, втрату свідомості і навіть призвести до інсульту / Фото: unsplash.com

Крім цього, різке переохолодження може включити аутоімунні процеси, після купання в ополонці може загостритися артрит, артроз. Різке занурення у крижану воду може викликати судоми, непритомність, розвиток інсульту, утворення тромбів, аж до зупинки серця.

Тому за вже наявних хвороб органів дихання, серцево-судинної та сечостатевої системи, ендокринних порушеннях загартованій людині не варто лізти в ополонку. У групі ризику також діти, вагітні та старі – їм екстрене моржування протипоказане.

А як же ті, хто купався в ополонці і не захворів?

У сюжетах на телебаченні і не лише ми регулярно бачимо людей, які викупалися в ополонці вперше і не захворіли, бо нібито їх благословив Бог. Однак немає жодної гарантії, що через місяць чи півроку після такого купання у людини не загостриться приховане захворювання, про яке вона могла не знати.

Щоб така процедура, як моржування чи пірнання взимку в ополонку, принесла користь, а не шкоду, треба загартовуватися поступово, – каже Ганна Красюк, – і починати це треба робити не взимку, а влітку. Жодна людина не знає напевно свою дозу переохолодження, тому щоб купання в ополонці на Водохреще не вийшло боком, гартуйтеся.

Взагалі загартуватися треба з дитинства, а не за пару днів до Водохреща. Якщо ви взагалі ніколи не гартувалися, то не варто цього року пірнати в ополонку, навіть якщо дуже хочеться. Почніть готуватися до наступного свята Хрещення і занурення в ополонку вже тепер.

А як правильно гартуватися, з чого почати?

Можна почати гартуватися навіть із "букетом" захворювань, але звісно ж, спочатку важливо знати свої показники здоров'я, регулярно проходити профогляди у лікарів, щоб оцінити ризики та виробити індивідуальний план загартовування.

Якщо зі здоров'ям все ок, тоді можна почати загартовування з контрастного душу, краще його приймати вранці
Якщо зі здоров'ям все ок, тоді можна почати загартовування з контрастного душу, краще його приймати вранці / Фото: freepik.com

Якщо ж ваш стан здоров'я дуже занедбаний, то ніяке загартування вам не допоможе. Жінкам обов'язково потрібно відвідувати гінеколога, чоловікам – уролога або андролога, за необхідності знайти проблему зі здоров'ям допоможе УЗД, аналізи крові тощо. Як самих, так і своїх дітей регулярно потрібно показувати офтальмологу, стоматологу.

Якщо зі здоров'ям все ок, тоді можна почати гартування з контрастного душу, краще його приймати вранці. Починаючи з теплого і поступово знижуючи градус, робіть водні аплікації (тобто змочуйте водою) руки, ноги, стежте за реакцією організму.

Від кількох секунд до кількох хвилин "пройдіть" душем від стоп до ніг, від ніг до тіла і потім повністю зачекайте під душем. Починаючи з теплого та поступово доводячи до холодного.

Те саме відноситься до кондиціонерів, протягів тощо, від яких багато хто хворіє – принцип загартовування той самий. Також не варто боятися пити воду з льодом, з холодильника, у тому числі й у зимовий час – це також один із кроків загартовування. Наприклад, американські педіатри лікують холодом ангіну, оскільки холод допомагає знеболити горло та полегшити процес ковтання.

Різке занурення в ополонку навіть для здорового організму – стрес
Різке занурення в ополонку навіть для здорового організму – стрес / Фото: Getty Images

Різке занурення в ополонку навіть для здорового організму – стрес, оскільки перепад тиску відбивається на судинах та м'язах. Прокачати м'язи і судини для такої практики теж можна за допомогою холодного душу. Починаючи з перерахованих вище рекомендацій і доводячи до занурення під холодний душ прямо з головою.

Як не захворіти після купання в ополонці навіть загартованому

Якщо ви – людина здорова, загартована і купатися в ополонці на Водохреще для вас не в новинку, то все одно не ризикуйте. Обов'язково:

  • Не забудьте виміряти перед пірнанням рівень артеріального тиску і переконатися, що показники в нормі.
  • Пірнати в ополонку з головою загрожує втратою свідомості від різкого охолодження та спазмів судин. Тому у воду заходять ногами. І в самій ополонці знаходяться не довше хвилини.
  • Відразу після виходу з ополонки потрібно насухо витертися рушником і одягти теплий одяг. Потім вирушайте в тепле приміщення та випийте зігріваючого чаю, узвару, але не алкоголю!

Також ми писали. "Як уникнути переохолодження і що робити, якщо змерз".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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