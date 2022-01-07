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Переохлаждение организма на Рождество 2022 – что делать, если замерз

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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7 января, 09:00
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Отправляясь на Рождественскую службу или празднование, одевайтесь многослойно и возьмите с собой термос с чаем. Если замерзли, то важно скорее зайти в помещение
Переохлаждения организма на Рождество 2022 можно не допустить, а если замерз, то нужно зайти в теплое помещение
Переохлаждения организма на Рождество 2022 можно не допустить, а если замерз, то нужно зайти в теплое помещение / Фото: Коллаж: Сегодня

Переохладиться и заболеть можно даже при плюсовой температуре, поэтому отправляясь на Рождественские празднования, важно сытно покушать и правильно одеться. Как избежать переохлаждения и что делать, если перемерз – разбираемся с МОЗ Украины.

Как понять, что ты переохладился?

Часто во время празднований на улице люди употребляют спиртное, что вовсе неправильно: алкоголь способствует более быстрому расходу тепла организмом. К тому же, человек не сразу замечает, что замерз и уже довольно сильно переохладился.

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Во время празднований на улице люди употребляют спиртное, но алкоголь способствует быстрой потере тепла
Во время празднований на улице люди употребляют спиртное, но алкоголь способствует быстрой потере тепла / Фото: unsplash.com

Симптомы переохлаждения – это не только явный озноб, а также:

  • сонливое состояние
  • замедленное, поверхностное дыхание
  • неловкая координация
  • холодная, посиневшая кожа.

Если у человека, который находится на улице, нечеткая речь, пульс практически не прощупывается, сознание спутанное или он в обмороке, то значит степень переохлаждения сильная: срочно вызывайте скорую!

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Что делать, если замерз на улице?

Не дожидайтесь, когда вас начнет бить озноб или кожа посинеет от холода, при первых же ощущениях переохлаждения сразу зайдите в помещение. Если по близости нет магазина, подъезда и т.д., то постарайтесь утеплить голову и шею, защитить их от ветра.

Если промокли ноги или вещи, то отправляйтесь домой, нужно скорее переодеться. Дома, согреваясь, делайте это постепенно, сначала дайте телу нагреться естественным путем. Потом, если есть грелка или возможность сделать сухой теплый компресс, то начинайте прикладывать от шеи, затем – грудь и паховая зона. Но не на голое тело, не обожгитесь!

Пейте на холоде только теплые безалкогольные сладкие напитки, лучше чай
Пейте на холоде только теплые безалкогольные сладкие напитки, лучше чай / Фото: unsplash.com

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Чтобы не замерзнуть, не стойте без движения, шевелите руками ногами, пальцами ног, если есть кого обнять – обнимите. Пейте на холоде только теплые безалкогольные сладкие напитки, лучше чай, пищу ешьте белковую.

Чего нельзя делать при обморожении

Если замерзли, то не кладите руки на батарею, не садитесь близко к обогревателю и не лезьте в горячую ванну (не подставляйте руки под горячую воду).

Не растирайте замерзшие руки/ноги/лицо ничем, особенно снегом. Кроме алкоголя на холоде также опасно курение: если спиртное "забирает" наше тепло, то курение способствует сужению сосудов и еще большему переохлаждению.

Если замерзли, то не растирайте замерзшие руки/ноги/лицо ничем, особенно снегом
Если замерзли, то не растирайте замерзшие руки/ноги/лицо ничем, особенно снегом / Фото: unsplash.com

Чтобы не замерзнуть, одевайтесь тепло, в несколько слоев, помните о шапке, шарфе, защищайте руки, не игнорируйте теплые носки, термобелье и непромокаемую обувь, если предстоит долго находиться на улице.

Ранее мы писали, "Как не замерзнуть зимой и что надевать".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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