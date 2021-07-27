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Чем опасны солнечные лучи – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
27 июля, 08:00
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Евгений Комаровский рассказал, что обязательно нужно пользоваться солнцезащитным средством. Солнечные лучи старят кожу, вызывают ожоги и могут вызвать рак
Детям особенно важно защищать кожу от солнечных лучей
Детям особенно важно защищать кожу от солнечных лучей / Фото: Сегодня

Детям до 6-ти месяцев категорически нельзя находиться под отрытым солнцем без солнцезащитного средства. Взрослым тоже нужно пользоваться средством с SPF, поскольку полезного ультрафиолета не бывает. Чем опасно солнце и как от него правильно защищаться детям и взрослым – рассказал популярный детский врач Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

А мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым

Почему нужно защищать кожу от солнца

Загар, как отмечает Евгений Комаровский, вовсе не полезен – это защитная реакция организма на ультрафиолет. А ультрафиолет в любом виде вреден: он вызывает фотостарение кожи, также существует прямая связь между воздействием УФ-лучей на кожу и развитием рака кожи.

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Солнечные лучи, если от них не защищаться, могут навредить: UVA-лучи (типа А) самые агрессивные, они провоцируют развитие меланомы (рака кожи). И проникают всюду: через одежду, облака, стекло. А UVB-лучи (типа В) вызывают у нас солнечные ожоги. Поэтому важно не находиться много времени на солнце, а защитными средствами пользоваться не только летом. Причем, детям – особенно важно защищать кожу.

Какое же солнцезащитное средство подойдет ребенку?

Малышам до полугода вообще нельзя находиться под открытым солнцем, а тем, кому уже больше 6-ти месяцев нужно наносить солнцезащитный крем. Такие средства должны быть гипоаллергенными, обеспечит защиту от всех типов лучей, содержать комбинированные фильтры.

Солнцезащитный крем нужно на всю поверхность тела, когда загораете
Солнцезащитный крем нужно на всю поверхность тела, когда загораете / Фото: Pixabay

Евгений Комаровский советует приобретать солнцезащитные средства в аптеках. Внимательно изучайте упаковку, выбирайте известные бренды – которые прошли все клинические испытания, и эффективность их средств доказана как для взрослых, так и для малышей.

А когда лучше наносить солнцезащитный крем?

Наносить средство нужно на всю поверхность тела:и за 20 мин до выхода на улицу, а не на самом пляже. Каждые два часа средство нужно наносить повторно. Также важно наносить крем заново каждый раз после выхода из воды.

Также ранее мы писали, как выбрать качественные очки от солнца.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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