Какой тест на коронавирус надежнее – ответ доктора Комаровского

Евгений Комаровский рассказал, какой тест на COVID-19 надежнее, как понять, что анализ у вас взяли правильно и стоит ли доверять его результатам

Именно ПЦР-тест на коронавирус надежнее всех остальных / Фото: Коллаж: Сегодня

Универсального теста на коронавирус нет, большинство тестов действительно дают или ложноотрицательные, или ложноположительные результаты. Но все-таки лучше делать ПЦР-тест: однако и его результат будет зависеть от метода забора материала – рассказал в своем инстаграм-журнале популярный педиатр Евгений Комаровский.

А мы собрали для вас 10 лайфхаков, которые помогут провести август полезнее и интереснее.

Какой же тест на коронавирус самый точный?

Узнать, действительно ли у вас коронавирус или ОРВИ поможет ПЦР-тест: на данный момент — это исследование самое точное. ПЦР (полимеразная цепная реакция) диагностика используется для выявления не только коронавирусной, а также других инфекций. Этот анализ основан на исследовании генетических материалов (РНК и ДНК), поэтому и берут слюну, кровь, мокроту и т.д.

ПЦР-тест основан на исследовании генетических материалов / Фото: freepik.com

Но его точность зависит от того, как именно взят материал для проведения исследования. Важно, чтобы исследовали не только мокроту, а еще клетки эпителия, взятые из слизистой оболочки дыхательных путей. Потому что именно в них происходит размножение вируса.

А не просто "сопли из носа" – поэтому такую простую на первый взгляд манипуляцию должен проводить специально обученный персонал.

Как же понять, что тест на ковид проведен правильно?

Если вам провели ПЦР-тест несколько болезненно, то это наоборот плюс. Более сильное прижатие палочки к слизистой оболочки и ее проворачивание внутри вашего носа поможет получить более правдивый результат. Также узнайте, чем опасен штамм "Дельта", чем другие виды коронавируса.

Важно: если материал для исследования взят поверхностно, то результат может быть неточным.

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