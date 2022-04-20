Как вызвать скорую во время войны и комендантского часа – 3 условия, о которых важно знать

Во время военного положения или комендантского часа скорая приедет даже ночью. Но если вы находитесь под обстрелом – то медики физически могут не добраться к вам

Вызвать скорую во время войны и комендантского часа можно круглосуточно, звоните 103 / Фото: freepik.com

Приедет ли ко мне скорая, если в стране военное положение, а в городе – комендантский час?" – этот вопрос волнует сотни украинцев, ведь война с Россией внесла значительные изменения в работу бригад медиков. Однако они по-прежнему выезжают на вызовы. Как работает скорая во время войны и комендантского часа – рассказали в МОЗ Украины.

Скорая продолжает работать круглосуточно и выезжает на вызовы даже во время комендантского часа. Однако вам следует помнить условия, при которых следует вызвать бригаду экстренной помощи, а именно:

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Звонить на номер 103 следует при неотложных состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека, которые могут привести к резкому ухудшению состояния в случае неоказания экстренной медицинской помощи. Об этом могут свидетельствовать проблемы с дыханием или его отсутствие, критические кровотечения и т.д. Диспетчер скорой общается с абонентом и принимает решение о дальнейших действиях. Если есть подходящие основания, он направляет бригаду к пациенту. Если же таких оснований нет, то консультация может быть предоставлена ​​по телефону. Решение о необходимости госпитализации принимает врач бригады скорой на основе собранных симптомов каждого конкретного пациента.

Помните, что боевые действия усложняют работу бригад экстренной медицинской помощи. К примеру, при объявлении воздушной тревоги возможна задержка при выезде бригад скорой. Это связано с тем, что угроза жизни существует и для медиков тоже.

Помните, что при объявлении воздушной тревоги возможна задержка при выезде бригад "скорой", ведь врачи тоже могут попасть под обстрел / Фото: unsplash.com

Кроме того, к сожалению, в условиях активных боевых действий скорая может не выехать по вызову. Речь идет о так называемой красной зоне, когда оказать медицинскую помощь невозможно из-за интенсивных обстрелов.

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Поэтому гражданам следует быть внимательными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а по возможности эвакуироваться из зон, где продолжаются интенсивные обстрелы. Ведь находясь в безопасности, вы уменьшаете нагрузку на врачей и работу экстренных служб.

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