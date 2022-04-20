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Как вызвать скорую во время войны и комендантского часа – 3 условия, о которых важно знать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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20 апреля, 17:30
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Во время военного положения или комендантского часа скорая приедет даже ночью. Но если вы находитесь под обстрелом – то медики физически могут не добраться к вам
Вызвать скорую во время войны и комендантского часа можно круглосуточно, звоните 103
Вызвать скорую во время войны и комендантского часа можно круглосуточно, звоните 103 / Фото: freepik.com

Приедет ли ко мне скорая, если в стране военное положение, а в городе – комендантский час?" – этот вопрос волнует сотни украинцев, ведь война с Россией внесла значительные изменения в работу бригад медиков. Однако они по-прежнему выезжают на вызовы. Как работает скорая во время войны и комендантского часа – рассказали в МОЗ Украины.

Скорая продолжает работать круглосуточно и выезжает на вызовы даже во время комендантского часа. Однако вам следует помнить условия, при которых следует вызвать бригаду экстренной помощи, а именно:

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  1. Звонить на номер 103 следует при неотложных состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека, которые могут привести к резкому ухудшению состояния в случае неоказания экстренной медицинской помощи. Об этом могут свидетельствовать проблемы с дыханием или его отсутствие, критические кровотечения и т.д.
  2. Диспетчер скорой общается с абонентом и принимает решение о дальнейших действиях. Если есть подходящие основания, он направляет бригаду к пациенту. Если же таких оснований нет, то консультация может быть предоставлена ​​по телефону.
  3. Решение о необходимости госпитализации принимает врач бригады скорой на основе собранных симптомов каждого конкретного пациента.

Помните, что боевые действия усложняют работу бригад экстренной медицинской помощи. К примеру, при объявлении воздушной тревоги возможна задержка при выезде бригад скорой. Это связано с тем, что угроза жизни существует и для медиков тоже.

Помните, что при объявлении воздушной тревоги возможна задержка при выезде бригад
Помните, что при объявлении воздушной тревоги возможна задержка при выезде бригад "скорой", ведь врачи тоже могут попасть под обстрел / Фото: unsplash.com

Кроме того, к сожалению, в условиях активных боевых действий скорая может не выехать по вызову. Речь идет о так называемой красной зоне, когда оказать медицинскую помощь невозможно из-за интенсивных обстрелов.

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Поэтому гражданам следует быть внимательными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а по возможности эвакуироваться из зон, где продолжаются интенсивные обстрелы. Ведь находясь в безопасности, вы уменьшаете нагрузку на врачей и работу экстренных служб.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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