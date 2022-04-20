Уход и реабилитация для пожилых людей в Киеве – как и где получить помощь бесплатно

Медицинское сопровождение для пожилых людей на дому, центры паллиативной помощи и физической реабилитации организованы в Киеве. Благодаря организаторам – медицинской сети "Добробут", при поддержке благотворительного фонда "Таблеточки", услуги предоставляются бесплатно уже начиная с сегодняшнего дня – 20 апреля.
В условиях жестокой войны России против Украины люди теряют не только своих родных, дома и работу, но и доступ к профессиональной медицинской помощи. Тяжелее всего без поддержки и медицинского ухода чувствуют себя наименее защищенные — тяжелобольные, пожилые люди с хроническими заболеваниями и в терминальных, то есть неизлечимых, состояниях.
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Чтобы получить физическую реабилитацию, нужно обращаться в медцентр "Добробут" по ул. Идзиковских, 3; помощь оказывается только амбулаторно.
Для получения помощи нужно предоставить направление от врача из любого медицинского учреждения. Приоритет – людям с травмами, полученными из-за военных действий.
Если вам нужно медицинское сопровождение на дому, то его также окажут медики из "Добробута": медсестринские и медицинские услуги смогут получить люди в возрасте от 60 лет. Также медицинскую помощь на дому могут получить дети до 14 лет.
Если вашим родным нужен паллиативный уход, обращайтесь в госпиталь стационара "Добробут" по адресу ул. Любомира Гузара, 3 (3 этаж). Здесь помощь смогут получить пожилые люди с тяжелым хроническим или неизлечимым заболеванием, требующим симптоматического лечения и обезболивания.
Подать заявку на оказание помощи и узнать все необходимые детали можно через контакт-центр "Добробут" по номеру 097 495 2 888.
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