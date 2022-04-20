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Уход и реабилитация для пожилых людей в Киеве – как и где получить помощь бесплатно

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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20 апреля, 15:00
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Бесплатный уход за тяжелобольными на дому, физическая реабилитация и даже размещение в хоспис – такую помощь пожилым в Киеве организовали "Добробут" и "Таблеточки"
Уход и реабилитацию для пожилых людей в Киеве организовали "Добробут" и "Таблеточки", там можно получить помощь бесплатно
Уход и реабилитацию для пожилых людей в Киеве организовали "Добробут" и "Таблеточки", там можно получить помощь бесплатно / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Медицинское сопровождение для пожилых людей на дому, центры паллиативной помощи и физической реабилитации организованы в Киеве. Благодаря организаторам – медицинской сети "Добробут", при поддержке благотворительного фонда "Таблеточки", услуги предоставляются бесплатно уже начиная с сегодняшнего дня – 20 апреля.

В условиях жестокой войны России против Украины люди теряют не только своих родных, дома и работу, но и доступ к профессиональной медицинской помощи. Тяжелее всего без поддержки и медицинского ухода чувствуют себя наименее защищенные — тяжелобольные, пожилые люди с хроническими заболеваниями и в терминальных, то есть неизлечимых, состояниях.

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Для бесплатного получения медпомощи нужно предоставить направление от врача из любого медицинского учреждения
Для бесплатного получения медпомощи нужно предоставить направление от врача из любого медицинского учреждения / Фото: freepik.com

Чтобы получить физическую реабилитацию, нужно обращаться в медцентр "Добробут" по ул. Идзиковских, 3; помощь оказывается только амбулаторно.

Для получения помощи нужно предоставить направление от врача из любого медицинского учреждения. Приоритет – людям с травмами, полученными из-за военных действий.

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Если вам нужно медицинское сопровождение на дому, то его также окажут медики из "Добробута": медсестринские и медицинские услуги смогут получить люди в возрасте от 60 лет. Также медицинскую помощь на дому могут получить дети до 14 лет.

Если вашим родным нужен паллиативный уход, обращайтесь в госпиталь стационара "Добробут" по адресу ул. Любомира Гузара, 3 (3 этаж). Здесь помощь смогут получить пожилые люди с тяжелым хроническим или неизлечимым заболеванием, требующим симптоматического лечения и обезболивания.

Подать заявку на оказание помощи и узнать все необходимые детали можно через контакт-центр "Добробут" по номеру 097 495 2 888.

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Где еще можно получить медпомощь бесплатно, найти лекарства и не только – смотрите номера колл-центров.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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