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Як викликати швидку під час війни та комендантської години – 3 умови, про які важливо знати

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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20 квітня, 17:30
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Під час воєнного стану чи комендантської години "швидка" приїде навіть вночі. Але якщо ви перебуваєте під обстрілом – то медики фізично можуть не дістатися до вас
Викликати швидку під час війни та комендантської години можна цілодобово, дзвоніть 103
Викликати швидку під час війни та комендантської години можна цілодобово, дзвоніть 103 / Фото: freepik.com

Чи приїде до мене "швидка", якщо в країні воєнний стан, а в місті – комендантська година? – це питання хвилює сотні українців, адже війна з Росією внесла значні зміни у роботу бригад медиків. Однак вони, як і раніше, виїжджають на виклики. Як працює "швидка" на час війни та комендантської години - розповіли в МОЗ України.

"Швидка" продовжує працювати цілодобово та виїжджає на виклики навіть під час комендантської години. Однак вам слід пам'ятати умови, за яких слід викликати бригаду екстреної допомоги, а саме:

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  1. Телефонувати на номер 103 слід за невідкладних станів, що загрожують життю та здоров'ю людини, які можуть призвести до різкого погіршення стану у разі ненадання екстреної медичної допомоги. Про це можуть свідчити проблеми з диханням або його відсутність, критичні кровотечі тощо.
  2. Диспетчер "швидкої" спілкується з абонентом та приймає рішення про подальші дії. Якщо є слушні підстави, він спрямовує бригаду до пацієнта. Якщо ж таких підстав немає, то консультація може бути надана телефоном.
  3. Рішення про необхідність госпіталізації приймає лікар бригади "швидкої" з урахуванням зібраних симптомів кожного конкретного пацієнта.

Пам'ятайте, що бойові дії ускладнюють роботу бригад екстреної медичної допомоги. Наприклад, при оголошенні повітряної тривоги можлива затримка при виїзді бригад "швидкої". Це пов'язано з тим, що загроза життю існує і для медиків.

Пам'ятайте, що при оголошенні повітряної тривоги можлива затримка при виїзді бригад
Пам'ятайте, що при оголошенні повітряної тривоги можлива затримка при виїзді бригад "швидкої", адже лікарі можуть потрапити під обстріл / Фото: unsplash.com

Крім того, на жаль, в умовах активних бойових дій "швидка" може не виїхати за викликом. Йдеться про так звану червону зону, коли надати медичну допомогу неможливо через інтенсивні обстріли.

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Тому громадянам слід бути уважними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а за можливості евакуюватися з зон, де продовжуються інтенсивні обстріли. Адже перебуваючи у безпеці, ви зменшуєте навантаження на лікарів та роботу екстрених служб.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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