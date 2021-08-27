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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Какой кофе более полезен для печени и помогает похудеть

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
27 августа, 08:15
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Снизить избыток жира в печени при жировом гепатозе способен кофе без кофеина. Еще этот напиток оказывает противовоспалительное действие и помогает сбросить вес
Природным гепатопротектором кофе признан из-за содержания в нем хлорогеновых кислот
Природным гепатопротектором кофе признан из-за содержания в нем хлорогеновых кислот / Фото: Depositphotos

Любимый многими кофе, но только без кофеина – эффективный природный гепатопротектор, также напиток способен снижать избыток сахара в крови. К такому выводу пришли итальянские медики: результаты их исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Чем же полезен кофе именно для печени?

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С помощью кофе без кофеина можно поддержать печень при жировом гепатозе (или неалкогольной жировой болезни печени), которым сейчас страдает все больше людей. Это заболевание развивается на фоне ожирения и нерационального, нездорового питания, курения и злоупотребления алкоголем, постоянных стрессов.

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При жировом гепатозе в клетках печени накапливается жир, начинается воспалительный процесс, затем формируется фиброз (разрастание соединительной ткани в печени). Если состояние не лечить, то оно может закончиться циррозом печени.

Опасность заболевания в том, что неалкогольная жировая болезни печени долго протекает без симптомов. Ученые провели интенсивное исследование на лабораторных мышах. И пришли к выводу, что употребление кофе оказывает защитное действие против жирового гепатоза.

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Кофе без кофеина поможет поддержать печень и похудеть
Кофе без кофеина поможет поддержать печень и похудеть / Фото: freepik.com

Природным гепатопротектором кофе признан из-за содержания в нем полифенольной фракции, то есть хлорогеновых кислот. Так, после употребления кофе без кофеина исследователи отметили снижение воспалительного процесса в печени и активное восстановление клеток. А еще медики заметили, что кофе без кофеина эффективен в плане снижения веса.

То есть, можно похудеть на кофе без кофеина?

Кофейные зерна, особенно зеленые, особенно богаты хлорогеновыми кислотами. Но добиться эффективного похудения только с помощью употребления кофе не получится, несмотря на то, что он действительно способствует жиросжиганию. К тому же, не стоит злоупотреблять кофе.

Похудеть с помощью кофе, хоть с кофеином, хоть без, получится только при условии снижения калорийности рациона и создания разницы между потребляемыми и сжигаемыми калориями.

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Также ранее мы писали, сколько кофе можно пить в день.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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