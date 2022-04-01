Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Правило двох стін

Зеленська про чоловіка

Медична допомога

Сукні Оскара-2022

Статус біженця

Готуємо борщ у ЄС
СЬОГОДНІ Life Здорово

Як підтримати підлітка у складній ситуації – розповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 квітня, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Підлітковий вік – сам собою складний період для будь-якої дитини. Як підтримати тінейджера у стресовій ситуації, підказав Євген Комаровський
Щоб підтримати підлітка у складній ситуації, Євген Комаровський радить частіше його обіймати та залучати до допомоги
Щоб підтримати підлітка у складній ситуації, Євген Комаровський радить частіше його обіймати та залучати до допомоги / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Плани та мрії мільйонів дітей та підлітків в Україні були порушені через війну з Росією . У цей непростий час батькам важливо підтримувати не лише малюків, а й підлітків . Як це робити – рекомендаціями від Unicef поділився у своєму інстаграмі відомий український педіатр Євген Комаровський .

Насправді підтримати тінейджера можна простими діями та справами, які ми робили і до війни:

Реклама
  • залучайте підлітків до допомоги іншим,
  • частіше їх обіймайте і не відмовляйте в обіймах, якщо підліток сам виявляє бажання обійнятися
  • говоріть з підлітком, слухайте його та чуйте
  • запропонуйте разом переглянути улюблені фільми
  • не критикуйте його за прояв емоцій, підтримайте, поясніть, що виявляти емоції – це не соромно і цілком нормально.

Найчастіше обіймайте підлітків і не забувайте хвалити, акцентуйтеся на його досягненнях та перемогах, навіть невеликих
Найчастіше обіймайте підлітків і не забувайте хвалити, акцентуйтеся на його досягненнях та перемогах, навіть невеликих / Фото: freepik.com

Також щоб розслабитись, корисно разом почитати вголос. І помріяти про майбутнє, скласти плани чим ви займетеся, коли війна закінчиться.

Не забувайте хвалити підлітка, акцентуйтеся на його досягненнях та перемогах, навіть невеликих. Якщо підліток не дуже товариський, то подумайте, як його можна заохочити до спілкування більше з іншими тінейджерами.

Реклама

Також кандидат наук раніше порадив, як не збожеволіти від новин і залишитися осудним .

Якщо ж у дитини стрес і вона невротична, то читайте "Панічні атаки в дітей віком – що робити батькам, поради доктора Комаровського".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Мода та війна
Показ Jean Gritsfeldt у Берліні
Дивитись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
За лаштунками в Бірмінгемі
Як вам фото Джамали із зіркою зі Spice Girls Еммою Лі Бантон?
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти