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Как победить сухость кожи зимой – почему возникает ксероз

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
22 декабря, 13:00
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Сухая кожа зимой или ксероз – проблема, с которой сталкивается немало людей. Чтобы ситуация не усложнилась дерматитом, за кожей важно правильно ухаживать
Победить ксероз, излишнюю сухость кожи зимой поможет правильный уход
Победить ксероз, излишнюю сухость кожи зимой поможет правильный уход / Фото: Коллаж: Сегодня

Ксероз или повышенная сухость кожи лица или рук у некоторых людей – состояние пожизненное, а не только в холода. Сухость и шелушение кожи вызывает дискомфорт, а еще в микро трещинки может попасть инфекция: как этого избежать рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

Ксероз кожи – причины и симптомы

Зимой, когда резко меняется температура воздуха и уровень его влажности, чаще возникает излишняя сухость кожи или ксероз. Но симптомы проявления такого состояния зависит не только от времени года, а еще от общих показателей здоровья человека, возраста, места, где он живет и т.д.

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В холодное время года сухость кожи усугубляется воздействием на нее горячей воды и отопительных приборов
В холодное время года сухость кожи усугубляется воздействием на нее горячей воды и отопительных приборов / Фото: freepik.com

В холодное время года сухость кожи усугубляется воздействием на нее отопительных приборов: они помогают сохранять тепло в помещениях, но снижают влажность воздуха и сушат кожу.

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Также способствуют сухости кожи моющие средства и антисептики, которыми мы сейчас активно обрабатываем руки. На фоне этих факторов переохлаждение, хождение по холоду без перчаток или без шапки еще больше усиливают ксероз. Состояние проявляется такими признаками:

  • натянутость кожи, особенно после купания или приятия ванны, душа
  • шелушение, покраснение, сухость, зуд, загрубение кожи
  • появление мелких трещинок. Которые могут начать кровоточить.

Чем опасна сухость кожи и как избежать ксероза

Если сухой и потрескавшейся коже не помочь, то со временем разовьется атопический дерматит (экзема). А еще в микротрещинки на коже могут попадать бактерии, вызывая воспалительный процесс.

При сухости кожи после мыться аккуратно промокните ее полотенцем, не растирая
При сухости кожи после мыться аккуратно промокните ее полотенцем, не растирая / Фото: freepik.com

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Поэтому обязательно нужно закрывать зимой руки, голову, то есть носить перчатки, шапку, шарф. При мытье посуды и уборке надевайте резиновые перчатки, откажитесь от слишком жестких моющих средств.

Пользуйтесь увлажняющими кремами для рук, гелями для душа и мылом с увлажняющими компонентами. Не принимайте слишком горячий душ, а после мыться аккуратно промокните кожу полотенцем, не растирая ее.

Используйте в помещениях увлажнители воздуха, а перед выходом на улицу даже зимой наносите на кожу средства с SPF не менее 30 с защитой от UVA и UVB лучей.

К какому врачу обращаться при сухости кожи

Большинство случаев сухости кожи могут быть скорректированы домашним уходом. Но если состояние кожи ухудшилось, даже если вы за ней ухаживаете, то обязательно обратитесь к дерматологу. Срочно идите к врачу, если

  1. кожа не только сухая, но и покраснела
  2. кожа чешется так, что трудно заснуть
  3. появились язвочки и воспаления
  4. большие участки кожи отслаиваются или шелушатся.

Также мы писали, как "опознать" аллергию на холод и что делать.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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