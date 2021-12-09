Как омолодить кровью организм и мышцы – радикальный метод от американских медиков

Восстановить мышцы у пожилых людей и омолодить организм может стать возможным с помощью переливания крови. Правда, пока метод опробован только на мышах

Омолодить организм и мышцы пожилых людей возможно чужой кровью, надеются американские ученые / Фото: Коллаж: Сегодня

Свежая кровь действительно омолаживает организм, об этом заявили исследователи Университета Питтсбурга, пишет Еurekalert. Ученые провели эксперимент, в котором перелил кровь молодых мышей пожилым грызунам.

Несмотря на успех эксперимента, попытка провести такое же исследование на людях подверглась критике. Работа ученых показала, что кровь молодых грызунов улучшает не только мышцы, но и процесс мышления.

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Но в первую очередь медики вдохновились реакцией именно мышечных тканей на "свежую" кровь, поскольку с годами наши мышцы слабеют, а после полученных травм – особенно тяжело восстанавливаются. Поэтому исследователи отмечают, что их открытие может помочь разработать новую методику реабилитации пожилого населения.

Есть несколько причин, из-за которых мы так радуемся открытию,- говорит старший автор исследования Фабрисия Амбросио,- мы теперь лучше понимаем, как мышцы регенерируются и что с возрастом этот процесс ухудшается. Клеточные везикулы из крови молодых грызунов можно применять, как терапию при возрастных дефектах мышечной ткани.

Все дело не в самой крови, а так называемых внеклеточных везикулах, которые находятся в компоненте крови. Эти везикулы, при попадании в организм более старых мышей вступают в реакцию с определенными белками мышечных тканей.

Исследователи не теряют оптимизма, что это открытие поможет создать новый вид мышечной терапии и реабилитации / Фото: freepik.com

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При старении обменные процессы между внеклеточными везикулами и белками в мышцах снижаются. А "молодая кровь", которую искусственно перелили старым мышам, привела тому, что мышечная ткань старых грызунов резко восстановилась. Но когда из сыворотки переклеиваемой крови убрали эти везикулы, то и омолаживающий эффект исчез.

Так ли происходит и у людей – ученые пока не выяснили. Но исследователи не теряют оптимизма, что это открытие поможет создать новый вид терапии для восстановления поврежденных мышц у пожилых людей.

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