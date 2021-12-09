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Як омолодити кров'ю організм та м'язи – радикальний метод від американських медиків

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
9 грудня, 16:20
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Відновити м'язи у людей похилого віку і омолодити організм може стати можливим за допомогою переливання крові. Правда, поки що метод випробуваний тільки на мишах
Омолодити організм і м'язи людей похилого віку можливо чужою кров'ю, сподіваються американські вчені
Омолодити організм і м'язи людей похилого віку можливо чужою кров'ю, сподіваються американські вчені / Фото: Колаж: Сьогодні

Свіжа кров дійсно омолоджує організм,про це заявили дослідники Університету Піттсбургу, пише Еurekalert. Вчені провели експеримент, у якому перелили кров молодих мишей літнім гризунам.

Незважаючи на успіх експерименту, спроба провести таке саме дослідження на людях зазнала критики. Робота вчених показала, що кров молодих гризунів покращує не лише м'язи, а й процес мислення.

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Але насамперед медики надихнулися реакцією саме м'язових тканин на "свіжу" кров, оскільки з роками наші м'язи слабшають, а після отриманих травм – особливо тяжко відновлюються. Тому дослідники зазначають, що їхнє відкриття може допомогти розробити нову методику реабілітації літнього населення.

Є кілька причин, через які ми так радіємо відкриттю, – каже старший автор дослідження Фабрісія Амбросіо, – ми тепер краще розуміємо, як м'язи регенеруються і що з віком цей процес погіршується. Клітинні везикули з крові молодих гризунів можна застосовувати як терапію при вікових дефектах м'язової тканини.

Вся справа не в самій крові, а так званих позаклітинних везикулах, що знаходяться в компоненті крові. Ці везикули, при попаданні в організм старіших мишей вступають у реакцію з певними білками м'язових тканин.

Дослідники не втрачають оптимізму, що це відкриття допоможе створити новий вид м'язової терапії та реабілітації
Дослідники не втрачають оптимізму, що це відкриття допоможе створити новий вид м'язової терапії та реабілітації / Фото: freepik.com

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При старінні обмінні процеси між позаклітинними везикулами та білками у м'язах знижуються. А "молода кров", яку штучно перелили старим мишам, призвела до того, що м'язова тканина старих гризунів різко відновилася. Але коли з сироватки крові, що переклеюється, прибрали ці везикули, то і омолоджуючий ефект зник.

Чи так відбувається і у людей – вчені поки що не з'ясували. Але дослідники не втрачають оптимізму, що це відкриття допоможе створити новий вид терапії для відновлення ушкоджених м'язів у людей похилого віку.

Також ми писали, як розслабити м'язи обличчя

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Світлана Євсєєва
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