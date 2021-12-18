Игрушки на Новый год 2022 – как выбрать безопасные для здоровья подарки

Подарок под елку "обязан" вызвать радость и новогоднее настроение у ребенка: но прежде всего игрушки не должны быть токсичными или травмировать малыша

Игрушки и подарки на Новый год 2022 должны быть безопасны для здоровья ребенка / Фото: freepik.com

Покупая игрушки в подарок на Новый год, внимательно читайте информацию о товаре, изучайте состав и конечно же, берите детские подарки только в специализированных магазинах. А не на стихийных рынках, советует Центр общественного здоровья МОЗ.

Как понять, что игрушка качественная?

Прежде всего проверяйте, есть ли у игрушки знака соответствия техническому регламенту , это поможет убедиться в ее качестве. Изучите информацию, кто производитель, где изготовлен товар.

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Покупайте детям в подарок только качественные игрушки, согласно возраста ребенка / Фото: freepik.com

Также важен номер партии или серийный номер – любой элемент, по которому изделие можно идентифицировать. К игрушке также прилагается инструкция, где описано, для какого возраста подходит товар, как его эксплуатировать и т.д.

Как не купить токсичную игрушку

Первое – откажитесь от покупки слишком ярких, лакированных игрушек, если изделие некачественное, то токсичная краска навредит малышу. Также:

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Берите только те игрушки, которые подходят вашему ребенку по возрасту. Если игрушка сильно пахнет, откажитесь от ее покупки/ Малышам не стоит брать игрушки с мелкими деталями, они могут их поломать, положить в рот и проглотить, засунуть в нос или ухо. Проследите, чтобы края у игрушки не были острыми, не могли травмировать ребенка. Если игрушка на батарейках, то ребенок не должен суметь сам открыть отсек. То есть дверца должна хорошо закрываться.

Где лучше покупать игрушки ребенку?

Покупайте игрушки только в проверенных специализированных магазинах и местах продаж: требуйте у продавца все документы, подтверждающие безопасность и качество.

Не покупайте игрушки на стихийных рынках, не экономьте на детском здоровье. Дешевые игрушки от неизвестных производителей часто содержат в составе токсичные вещества.

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