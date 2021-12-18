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Іграшки на Новий рік 2022 – як вибрати безпечні для здоров'я подарунки

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
18 грудня, 09:00
В закладинки
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Подарунок під ялинку "зобов'язаний" викликати радість та новорічний настрій у дитини: але перш за все іграшки не повинні бути токсичними чи травмувати малюка
Іграшки та подарунки на Новий рік 2022 мають бути безпечними для здоров'я дитини
Іграшки та подарунки на Новий рік 2022 мають бути безпечними для здоров'я дитини / Фото: freepik.com

Купуючи іграшки у подарунок на Новий рік , уважно читайте інформацію про товар, вивчайте склад і звичайно ж, беріть дитячі подарунки лише у спеціалізованих магазинах. А не на стихійних ринках, радить Центр громадського здоров'я МОЗ.

Як зрозуміти, що іграшка якісна?

Насамперед перевіряйте, чи є у іграшки знака відповідності технічним регламентом Це допоможе переконатися в її якості. Вивчіть інформацію, хто є виробником, де виготовлений товар.

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Купуйте дітям у подарунок лише якісні іграшки, відповідно до віку дитини
Купуйте дітям у подарунок лише якісні іграшки, відповідно до віку дитини / Фото: freepik.com

Також важливим є номер партії або серійний номер – будь-який елемент, за яким виріб можна ідентифікувати. До іграшки також додається інструкція, де описано, для якого віку підходить товар, як його експлуатувати тощо.

Як не купити токсичну іграшку

Перше – відмовтеся від покупки надто яскравих, лакованих іграшок, якщо виріб неякісний, то токсична фарба зашкодить малюку. Також:

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  1. Беріть тільки ті іграшки, які підходять вашій дитині за віком.
  2. Якщо іграшка сильно пахне, відмовтеся від її покупки.
  3. Малюкам не варто брати іграшки з дрібними деталями, вони можуть їх поламати, покласти в рот і проковтнути, засунути в ніс чи вухо.
  4. Простежте, щоб краї іграшки не були гострими, не могли травмувати дитину. Якщо іграшка на батарейках, то дитина не повинна сама відкрити відсік. Тобто дверцята повинні добре зачинятися.

Де краще купувати іграшки дитині?

Купуйте іграшки тільки у перевірених спеціалізованих магазинах та місцях продажу: вимагайте у продавця усі документи, що підтверджують безпеку та якість.

Не купуйте іграшки на стихійних ринках, не заощаджуйте на дитячому здоров'ї. Дешеві іграшки від невідомих виробників часто містять у складі токсичні речовини .

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