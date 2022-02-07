Гуа-ша лица и массаж стоп – чем полезны и как сделать дома

Даже самостоятельный массаж лица или ног поможет поддержать мышцы в тонусе, снять отечности. А сеанс у профессионала погрузит вас состояние полного релакса

Гуа-ша лица и массаж стоп полезны, их можно сделать дома самостоятельно / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Массаж способен снять головную боль, сделать вялую кожу свежее и подтянутее, и даже укрепить иммунитет. Сегодня, 7 февраля, в день массажиста в Украине вместе с нашими экспертами поговорим о пользе разных видов массажа.

Массаж гуаша – чем полезен для лица и тела

Словом "гуаша", помимо самой техники, еще называют специальные скребки для тела, без которых такой вид массажа не выполнить. Как отмечает массажист, консультант по бьюти-практикам Мария Алтухова, гуаша часто используют для лица, а также для спины: техника помогает улучшить кровоток, тонизировать кожу, разгладить морщины.

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Мария Алтухова / Фото: пресс-служба

Техники выполнения гуаша для спины и лица отличаются и лечебный гуаша выполняется только мастером. После лечебного гуаша на спине действительно часто остаются боле интенсивные покраснения кожи и даже синяки.

На лице такого не будет, поскольку, как уже сказано, техника выполняется принципиально по-другому. С помощью специальных скребков, строго по массажным линиям, выполняются "скребущие" движения . После такого массажа на лице и теле может появиться легкое покраснение, которое быстро проходит.

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Именно с помощью таких скребков, а не просто рук или массажных роллеров, удается сильнее расслабить мышцы, улучшить циркуляцию крови и лимфы в тканях, снять отечность и вывести из организма токсины.

Короткая массажная сессия около 5 минут каждый день с утра поможет убрать отеки, разгладить кожу и придать ей свежий вид. При необходимости специалист может рекомендовать курс гуаша. Для большего эффекта можно погружать скребок в горячую или холодную воду.

Как делать гуаша лица самостоятельно

Холодная вода нужна для того, чтобы охладить скребок и убрать отеки, круги под глазами. А горячая – поспособствует более быстрому расслаблению мышц. После массажа гуаша хорошо наносить маски для лица, тогда впитываемость в кожу полезных питательных веществ усиливается.

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Что брать за основу для гуаша, чтобы скребок лучше скользил по коже (особенно если кожа сухая) – масло, крем или гель, зависит от типа кожи, ее реакции на вещества и индивидуальных предпочтений.

Но конечно же, лучше первый раз поучиться у косметолога или массажиста, сходить на такую процедуру и запомнить движения мастера. Понять, с какой силой он давит на скребок. Скребком ведите по массажным линиям:

от центра лба – к вискам,

от крыльев носа – опять по направлению к вискам,

затем от кончика носа проводите вверх к центру лба, а от уголков рта – к середине ушей,

от центра подбородка движения идут к мочкам ушей.

Не делайте гуаша, если на лице и теле воспаление, ранки, свежие следы от уколов. Поимо гуаша для лица в домашних условиях самому себе можно сделать массаж стоп.

Как сделать массаж стоп самому себе

Массаж ног не только принесет облегчение вашим стопам и ногам, а еще поможет снять боль в спине, расслабить мышцы после физических упражнений, препятствует образованию отеков, помогает предотвратить развитие заболеваний опорно-двигательной системы.

Как отмечает массажист, физиотерапевт Татьяна Ронжина, мышечная усталость, судороги, ощущения тяжести и боль в ногах снимается за счет стимуляции лимфатического и кровеносного оттока. ⠀

Татьяна Ронжина / Фото: пресс-служба

Самомассаж стоп поможет рассалбиться после трудового дня и облегчить тяжесть в ногах. Максимального расслабления в домашних условиях получится достичь, если кто-то из ваших родных или близких сделает вам массаж стоп, а вы – полностью расслабитесь.

Для начала нужно удобно сесть, можно в кресло, чтобы не напрягать излишне спину, затем

Сгибаем левую ногу, очень осторожно кладем левую ступню на правое бедро. Наливаем в руку масло или лосьон для кожи, крем и мягко втираем в ступню, массируем затем пальцы, ступню, пятку. Затем возьмите ступню двумя руками посередине, надавливая большими пальцами рук, аккуратно разомните кожу, "как хлеб". Острожное потяните пальцы на ногах вперед и назад, это поможет растянуть и расслабить мышцы на ногах. Повторите то же самое со второй ногой.

Перед самомассажем стоп хорошо принять душ, "пройдитесь" душем по ногам от стоп к коленям, постепенно снижая градус воды от горячей – к более прохладной. После массажа можно удобно лечь и положить ноги на подушку, чтобы усилить кровоток и помочь уставшим ногам еще больше отдохнуть.

Делая самомассаж, возьмите ступню двумя руками посередине, надавливая большими пальцами рук, аккуратно разомните кожу, "как хлеб" / Фото: unsplash.com

Массаж икр и далее самому лучше не делать, поскольку важно соблюдать правильную технику движений, двигаться по ходу лимфотока – а самому себе это сделать сложно, можно оставить синяк или травмировать сосуды. Если есть кому делать вам такой массаж – чудесно, но все равно нужно пройти минимальное обучение у мастера.

При явной варикозной болезни, выпирающих венозных узлах, изменении кожи (язвах, вызванных варикозом и т.д.) такой массаж делать нельзя. Также отложите массаж ног, если вы ушиблись, на ногах синяки, раны, ссадины, болеете ОРВИ или другой инфекционной болезнью в острой форме.

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