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Гуа-ша лица и массаж стоп – чем полезны и как сделать дома

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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7 февраля, 14:05
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Даже самостоятельный массаж лица или ног поможет поддержать мышцы в тонусе, снять отечности. А сеанс у профессионала погрузит вас состояние полного релакса
Гуа-ша лица и массаж стоп полезны, их можно сделать дома самостоятельно
Гуа-ша лица и массаж стоп полезны, их можно сделать дома самостоятельно / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Массаж способен снять головную боль, сделать вялую кожу свежее и подтянутее, и даже укрепить иммунитет. Сегодня, 7 февраля, в день массажиста в Украине вместе с нашими экспертами поговорим о пользе разных видов массажа.

Массаж гуаша – чем полезен для лица и тела

Словом "гуаша", помимо самой техники, еще называют специальные скребки для тела, без которых такой вид массажа не выполнить. Как отмечает массажист, консультант по бьюти-практикам Мария Алтухова, гуаша часто используют для лица, а также для спины: техника помогает улучшить кровоток, тонизировать кожу, разгладить морщины.

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Мария Алтухова
Мария Алтухова / Фото: пресс-служба

Техники выполнения гуаша для спины и лица отличаются и лечебный гуаша выполняется только мастером. После лечебного гуаша на спине действительно часто остаются боле интенсивные покраснения кожи и даже синяки.

На лице такого не будет, поскольку, как уже сказано, техника выполняется принципиально по-другому. С помощью специальных скребков, строго по массажным линиям, выполняются "скребущие" движения . После такого массажа на лице и теле может появиться легкое покраснение, которое быстро проходит.

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Именно с помощью таких скребков, а не просто рук или массажных роллеров, удается сильнее расслабить мышцы, улучшить циркуляцию крови и лимфы в тканях, снять отечность и вывести из организма токсины.

Короткая массажная сессия около 5 минут каждый день с утра поможет убрать отеки, разгладить кожу и придать ей свежий вид. При необходимости специалист может рекомендовать курс гуаша. Для большего эффекта можно погружать скребок в горячую или холодную воду.

Как делать гуаша лица самостоятельно

Холодная вода нужна для того, чтобы охладить скребок и убрать отеки, круги под глазами. А горячая – поспособствует более быстрому расслаблению мышц. После массажа гуаша хорошо наносить маски для лица, тогда впитываемость в кожу полезных питательных веществ усиливается.

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Что брать за основу для гуаша, чтобы скребок лучше скользил по коже (особенно если кожа сухая) – масло, крем или гель, зависит от типа кожи, ее реакции на вещества и индивидуальных предпочтений.

Но конечно же, лучше первый раз поучиться у косметолога или массажиста, сходить на такую процедуру и запомнить движения мастера. Понять, с какой силой он давит на скребок. Скребком ведите по массажным линиям:

  • от центра лба – к вискам,
  • от крыльев носа – опять по направлению к вискам,
  • затем от кончика носа проводите вверх к центру лба, а от уголков рта – к середине ушей,
  • от центра подбородка движения идут к мочкам ушей.

Не делайте гуаша, если на лице и теле воспаление, ранки, свежие следы от уколов. Поимо гуаша для лица в домашних условиях самому себе можно сделать массаж стоп.

Как сделать массаж стоп самому себе

Массаж ног не только принесет облегчение вашим стопам и ногам, а еще поможет снять боль в спине, расслабить мышцы после физических упражнений, препятствует образованию отеков, помогает предотвратить развитие заболеваний опорно-двигательной системы.

Как отмечает массажист, физиотерапевт Татьяна Ронжина, мышечная усталость, судороги, ощущения тяжести и боль в ногах снимается за счет стимуляции лимфатического и кровеносного оттока. ⠀

Татьяна Ронжина
Татьяна Ронжина / Фото: пресс-служба

Самомассаж стоп поможет рассалбиться после трудового дня и облегчить тяжесть в ногах. Максимального расслабления в домашних условиях получится достичь, если кто-то из ваших родных или близких сделает вам массаж стоп, а вы – полностью расслабитесь.

Для начала нужно удобно сесть, можно в кресло, чтобы не напрягать излишне спину, затем

  1. Сгибаем левую ногу, очень осторожно кладем левую ступню на правое бедро.
  2. Наливаем в руку масло или лосьон для кожи, крем и мягко втираем в ступню, массируем затем пальцы, ступню, пятку.
  3. Затем возьмите ступню двумя руками посередине, надавливая большими пальцами рук, аккуратно разомните кожу, "как хлеб".
  4. Острожное потяните пальцы на ногах вперед и назад, это поможет растянуть и расслабить мышцы на ногах. Повторите то же самое со второй ногой.

Перед самомассажем стоп хорошо принять душ, "пройдитесь" душем по ногам от стоп к коленям, постепенно снижая градус воды от горячей – к более прохладной. После массажа можно удобно лечь и положить ноги на подушку, чтобы усилить кровоток и помочь уставшим ногам еще больше отдохнуть.

Делая самомассаж, возьмите ступню двумя руками посередине, надавливая большими пальцами рук, аккуратно разомните кожу, "как хлеб"
Делая самомассаж, возьмите ступню двумя руками посередине, надавливая большими пальцами рук, аккуратно разомните кожу, "как хлеб" / Фото: unsplash.com

Массаж икр и далее самому лучше не делать, поскольку важно соблюдать правильную технику движений, двигаться по ходу лимфотока – а самому себе это сделать сложно, можно оставить синяк или травмировать сосуды. Если есть кому делать вам такой массаж – чудесно, но все равно нужно пройти минимальное обучение у мастера.

При явной варикозной болезни, выпирающих венозных узлах, изменении кожи (язвах, вызванных варикозом и т.д.) такой массаж делать нельзя. Также отложите массаж ног, если вы ушиблись, на ногах синяки, раны, ссадины, болеете ОРВИ или другой инфекционной болезнью в острой форме.

Читайте также: "7-йога-упражнений для здоровья и спины, которые вы осилите".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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