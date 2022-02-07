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7 йога-упражнений для здоровой и красивой спины, которые вы осилите

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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7 февраля, 12:00
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Йогатерапия позвоночника укрепит не только сам позвоночный столб, а еще поможет выровнять осанку, сделать спину красивой и здоровой. Как научиться йоге – в статье
Несколько несложных упражнений для здоровой и красивой спины помогут поддержать позвоночник
Несколько несложных упражнений для здоровой и красивой спины помогут поддержать позвоночник / Фото: freepik.com

С помощью укрепления и проработки мышц возле позвоночного столба можно поддержать здоровье спины, создавая для позвонков специальные условия для их укрепления. Что такое йогатерапия позвоночника и как научиться делать упражнения для красивой и здоровой спины – рассказала йога-тичер Елена Лазарева.

Елена Лазарева
Елена Лазарева / Фото: пресс-служба

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Что такое йогатерапия позвоночника

Основное направление йогатерапии позвоночника – это создание условий, где межпозвоночные диски и их составляющие смогут напитываться водой и восстанавливать собственную структуру. Это оптимальный режим работы мышц вблизи от позвоночного столба и дисков.

За счет динамичной работы мышц спины, чередования сокращения и расслабления мышечной ткани, создается активное кровообращение, а значит и условия для диффузии, всасывания воды в межпозвоночные диски.

Йога полезна не только для спины, а для всего тела и ума
Йога полезна не только для спины, а для всего тела и ума / Фото: Сегодня

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Естественно, уровень нагрузки в каждом отдельном случае подбирается индивидуально. Но часть упражнений универсальны: с помощью этого комплекса вы сможете регулярно "подпитывать" свой позвоночник.

Как укрепить позвоночник с помощью йоги

1. Выводим обе руки вперед, кисти – на себя, сильно не напрягайте руки и пальцы. Затем пальцы нужно растянуть в стороны, плечи – опустить, макушкой тянемся вверх и просто начинаем дышать носом.

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Продолжая ровно дышать (вдох/выдох, присгибаем и разгибаем пальцы рук, чувствуя, как бы "сопротивление" воздуха.

2. Затем пальцы растягиваются в стороны и представьте, что пространство вокруг них плотное – проталкивайте и "подтягивайте его вверх. Старайтесь не перенапрягать руки. А появляющийся неприятные ощущения в мышцах преодолевайте с помощью дыхания.

3. Двигаем кистями рук, при этом локти не движутся. Выполняем круговые движения в одну сторону, затем – в противоположную.

4. Затем выводим обе руки со сжатыми кулаками в стороны, держим, постепенно распрямляя по одному пальцу на каждой рук, (по три дыхания – на каждый палец) – вывели большие пальцы, затем, указательные и так – до мизинцев. Все пальцы тянутся в стороны, при этом их направление – вверх. Когда доходим до безымянного, затем делаем расслабляющие движения кистями, и сгибаем руки в локтях.

5. Делаем круговые движения локтевыми суставами, при этом плечи и лопатки опущены к кобчику. Сначала в одну сторону, затем – в другую.

6. Затем меняем положение, поднимем плечи – и "сбрасываем", после чего "рисуем круги" плечевыми суставами, мягко и медленно, в одну сторону и в противоположную.

7.Раскрываем грудной отдел – на вдохе тянемся вверх, руки над головой, на выдохе – скругляемся.

В конце комплекса можно положить руки на колени, закрыть глаза и немного подышать, расслабляя мышцы лица и шеи, макушкой в это время тянемся вверх.

Также читайте:"Как убрать боль в шее".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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