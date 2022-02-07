Сьогодні 14:46 на
Шорт-трек
Жінки, 500 м
Фінал А
Сьогодні 14:51 на
Стрибки з трампліну
Змішані команди
Фінальний раунд
Сьогодні 14:58 на
Шорт-трек
Чоловіки, 500 м
Фінал А
Завтра 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
Завтра 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Завтра 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Завтра 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
9 лютого 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
9 лютого 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
9 лютого 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
9 лютого 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
9 лютого 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
9 лютого 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua

Мотивація жити

Стиль Зеленської

Love Is...

Women's power

25 років UFW

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Гуа-ша обличчя та масаж стоп – чим корисні та як зробити вдома

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 лютого, 14:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Навіть самостійний масаж обличчя або ніг допоможе підтримати м'язи в тонусі, зняти набряклість. А сеанс у професіонала занурить вас стан повного релаксу
Гуа-ша обличчя та масаж стоп корисні, їх можна зробити вдома самостійно
Гуа-ша обличчя та масаж стоп корисні, їх можна зробити вдома самостійно / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Масаж здатний зняти головний біль , зробити мляву шкіру свіжішою і підтягнутішою і, навіть, зміцнити імунітет. Сьогодні, 7 лютого, у день масажиста в Україні разом з нашими експертами поговоримо про користь різних видів масажу.

Масаж гуаша – чим корисний для обличчя та тіла

Словом "гуаша", крім самої техніки, ще називають спеціальні скребки для тіла, без яких такий вид масажу не виконати. Як зазначає масажист, консультант з бьюті-практиків Марія Алтухова , гуаша часто використовують для обличчя, а також для спини: техніка допомагає покращити кровообіг, тонізувати шкіру, розгладити зморшки.

Реклама

Марія Алтухова
Марія Алтухова / Фото: пресслужба

Техніки виконання гуаша для спини та обличчя відрізняються та лікувальний гуаша виконується тільки майстром. Після лікувального гуаша на спині дійсно часто залишаються інтенсивніші почервоніння шкіри і навіть синці.

На обличчі такого не буде, оскільки, як уже сказано, техніка виконується по-іншому. За допомогою спеціальних скребків, строго за масажними лініями, виконуються спеціальні рухи . Після такого масажу на обличчі та тілі може з'явитися легке почервоніння, яке швидко минає.

Реклама

Саме за допомогою таких скребків, а не просто рук чи масажних ролерів, вдається сильніше розслабити м'язи, покращити циркуляцію крові та лімфи у тканинах, зняти набряклість та вивести з організму токсини.

Коротка масажна сесія близько 5 хвилин кожен день з ранку допоможе прибрати набряки, розгладити шкіру та надати їй свіжого вигляду. За потреби фахівець може рекомендувати курс гуаша. Для більшого ефекту можна занурювати скребок у гарячу чи холодну воду.

Як робити гуаша обличчя самостійно

Холодна вода потрібна для того, щоб охолодити скребок та прибрати набряки, кола під очима. А гаряча – сприятиме швидшому розслабленню м'язів. Після масажу гуаша добре наносити маски для обличчя, тоді поглинання в шкіру корисних поживних речовин посилюється.

Реклама

Що брати за основу для гуаша, щоб скребок краще ковзав по шкірі (особливо якщо шкіра суха) олію, крем або гель залежить від типу шкіри, її реакції на речовини та індивідуальних уподобань.

Але звичайно ж, краще вперше повчитися у косметолога чи масажиста, сходити на таку процедуру та запам'ятати рухи майстра. Зрозуміти, з якою силою він давить на скребок. Скребком ведіть по масажним лініям:

  • від центру лоба – до скронь,
  • від крил носу – знову до скронь,
  • потім від кінчика носа проводьте вгору до центру чола, а від куточків рота – до середини вух,
  • від центру підборіддя руху йдуть до мочок вух.

Не робіть гуаша, якщо на обличчі та тілі запалення, ранки, свіжі сліди від уколів краси. Поїмо гуаша для обличчя в домашніх умовах можна зробити масаж стоп.

Як зробити масаж стоп самому собі

Масаж ніг не тільки принесе полегшення вашим стопам та ногам, а ще допоможе зняти біль у спині, розслабити м'язи після фізичних вправ, він перешкоджає утворенню набряків, допомагає запобігти розвитку захворювань опорно-рухової системи.

Як зазначає масажист, фізіотерапевт Тетяна Ронжина , м'язова втома, судоми, відчуття тяжкості та біль у ногах знімається за рахунок стимуляції лімфатичного та кровоносного відтоку ⠀

Тетяна Ронжина
Тетяна Ронжина / Фото: пресслужба

Самомасаж стоп допоможе розслабитися після трудового дня і полегшити важкість у ногах. Максимального розслаблення в домашніх умовах вдасться досягти, якщо хтось із ваших рідних чи близьких зробить вам масаж стоп, а ви – повністю розслабтеся.

Для початку потрібно зручно сісти, можна в крісло, щоб не напружувати зайве спину, потім

  1. Згинаємо ліву ногу, дуже обережно кладемо ліву ступню на праве стегно.
  2. Наливаємо в руку масло або лосьйон для шкіри, крем і м'яко втираємо в ступню, потім масажуємо пальці, ступню, п'яту.
  3. Потім візьміть ступню двома руками посередині, натискаючи великими пальцями рук, акуратно розімніть шкіру, як хліб.
  4. Обережне потягніть пальці на ногах уперед і назад, це допоможе розтягнути та розслабити м'язи на ногах. Повторіть те саме з другою ногою.

Перед самомасажем стоп добре прийняти душ, "пройдіться" душем по ногах від стоп до колін, поступово знижуючи градус води від гарячої – до більш прохолодної. Після масажу можна зручно лягти і покласти ноги на подушку, щоб посилити кровообіг і допомогти втомленим ногам ще більше відпочити.

Роблячи самомасаж, візьміть ступню двома руками посередині, натискаючи великими пальцями рук, акуратно розімніть шкіру, як хліб
Роблячи самомасаж, візьміть ступню двома руками посередині, натискаючи великими пальцями рук, акуратно розімніть шкіру, як хліб / Фото: unsplash.com

Масаж литок і далі самостійно краще не робити, оскільки важливо дотримуватися правильної техніки рухів, рухатися по ходу лімфоструму – а самому собі це зробити складно, можна залишити синець або травмувати судини. Якщо є кому робити вам такий масаж – чудово, але все одно потрібно пройти мінімальне навчання у майстра.

При явній варикозній хворобі, венозних вузлах, зміні шкіри (виразках, спричинених варикозом тощо) такий масаж робити не можна. Також відкладіть масаж ніг, якщо ви забилися, на ногах синці, рани, садна, хворієте на ГРВІ або іншу інфекційну хворобу в гострій формі.

Читайте також: "7-йога-вправ для здоров'я та спини, які ви подужаєте".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Куди поїхати на День закоханих
Дізнатись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Doodle Сьогодні
7 лютого. Чарльз Діккенс. Рівно 210 років тому з'явився на світ найчитанніший англомовний прозаїк (причому, став ним ще за життя - і з того часу нікому не поступається першістю) Чарльз Джон Хаффем Діккенс…
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Сімейне селфі
Чи схожа дочка Сергія Притули на тата?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
7 — 13 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти