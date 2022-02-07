Гуа-ша обличчя та масаж стоп – чим корисні та як зробити вдома

Навіть самостійний масаж обличчя або ніг допоможе підтримати м'язи в тонусі, зняти набряклість. А сеанс у професіонала занурить вас стан повного релаксу

Гуа-ша обличчя та масаж стоп корисні, їх можна зробити вдома самостійно / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Масаж здатний зняти головний біль , зробити мляву шкіру свіжішою і підтягнутішою і, навіть, зміцнити імунітет. Сьогодні, 7 лютого, у день масажиста в Україні разом з нашими експертами поговоримо про користь різних видів масажу.

Масаж гуаша – чим корисний для обличчя та тіла

Словом "гуаша", крім самої техніки, ще називають спеціальні скребки для тіла, без яких такий вид масажу не виконати. Як зазначає масажист, консультант з бьюті-практиків Марія Алтухова , гуаша часто використовують для обличчя, а також для спини: техніка допомагає покращити кровообіг, тонізувати шкіру, розгладити зморшки.

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Марія Алтухова / Фото: пресслужба

Техніки виконання гуаша для спини та обличчя відрізняються та лікувальний гуаша виконується тільки майстром. Після лікувального гуаша на спині дійсно часто залишаються інтенсивніші почервоніння шкіри і навіть синці.

На обличчі такого не буде, оскільки, як уже сказано, техніка виконується по-іншому. За допомогою спеціальних скребків, строго за масажними лініями, виконуються спеціальні рухи . Після такого масажу на обличчі та тілі може з'явитися легке почервоніння, яке швидко минає.

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Саме за допомогою таких скребків, а не просто рук чи масажних ролерів, вдається сильніше розслабити м'язи, покращити циркуляцію крові та лімфи у тканинах, зняти набряклість та вивести з організму токсини.

Коротка масажна сесія близько 5 хвилин кожен день з ранку допоможе прибрати набряки, розгладити шкіру та надати їй свіжого вигляду. За потреби фахівець може рекомендувати курс гуаша. Для більшого ефекту можна занурювати скребок у гарячу чи холодну воду.

Як робити гуаша обличчя самостійно

Холодна вода потрібна для того, щоб охолодити скребок та прибрати набряки, кола під очима. А гаряча – сприятиме швидшому розслабленню м'язів. Після масажу гуаша добре наносити маски для обличчя, тоді поглинання в шкіру корисних поживних речовин посилюється.

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Що брати за основу для гуаша, щоб скребок краще ковзав по шкірі (особливо якщо шкіра суха) олію, крем або гель залежить від типу шкіри, її реакції на речовини та індивідуальних уподобань.

Але звичайно ж, краще вперше повчитися у косметолога чи масажиста, сходити на таку процедуру та запам'ятати рухи майстра. Зрозуміти, з якою силою він давить на скребок. Скребком ведіть по масажним лініям:

від центру лоба – до скронь,

від крил носу – знову до скронь,

потім від кінчика носа проводьте вгору до центру чола, а від куточків рота – до середини вух,

від центру підборіддя руху йдуть до мочок вух.

Не робіть гуаша, якщо на обличчі та тілі запалення, ранки, свіжі сліди від уколів краси. Поїмо гуаша для обличчя в домашніх умовах можна зробити масаж стоп.

Як зробити масаж стоп самому собі

Масаж ніг не тільки принесе полегшення вашим стопам та ногам, а ще допоможе зняти біль у спині, розслабити м'язи після фізичних вправ, він перешкоджає утворенню набряків, допомагає запобігти розвитку захворювань опорно-рухової системи.

Як зазначає масажист, фізіотерапевт Тетяна Ронжина , м'язова втома, судоми, відчуття тяжкості та біль у ногах знімається за рахунок стимуляції лімфатичного та кровоносного відтоку ⠀

Тетяна Ронжина / Фото: пресслужба

Самомасаж стоп допоможе розслабитися після трудового дня і полегшити важкість у ногах. Максимального розслаблення в домашніх умовах вдасться досягти, якщо хтось із ваших рідних чи близьких зробить вам масаж стоп, а ви – повністю розслабтеся.

Для початку потрібно зручно сісти, можна в крісло, щоб не напружувати зайве спину, потім

Згинаємо ліву ногу, дуже обережно кладемо ліву ступню на праве стегно. Наливаємо в руку масло або лосьйон для шкіри, крем і м'яко втираємо в ступню, потім масажуємо пальці, ступню, п'яту. Потім візьміть ступню двома руками посередині, натискаючи великими пальцями рук, акуратно розімніть шкіру, як хліб. Обережне потягніть пальці на ногах уперед і назад, це допоможе розтягнути та розслабити м'язи на ногах. Повторіть те саме з другою ногою.

Перед самомасажем стоп добре прийняти душ, "пройдіться" душем по ногах від стоп до колін, поступово знижуючи градус води від гарячої – до більш прохолодної. Після масажу можна зручно лягти і покласти ноги на подушку, щоб посилити кровообіг і допомогти втомленим ногам ще більше відпочити.

Роблячи самомасаж, візьміть ступню двома руками посередині, натискаючи великими пальцями рук, акуратно розімніть шкіру, як хліб / Фото: unsplash.com

Масаж литок і далі самостійно краще не робити, оскільки важливо дотримуватися правильної техніки рухів, рухатися по ходу лімфоструму – а самому собі це зробити складно, можна залишити синець або травмувати судини. Якщо є кому робити вам такий масаж – чудово, але все одно потрібно пройти мінімальне навчання у майстра.

При явній варикозній хворобі, венозних вузлах, зміні шкіри (виразках, спричинених варикозом тощо) такий масаж робити не можна. Також відкладіть масаж ніг, якщо ви забилися, на ногах синці, рани, садна, хворієте на ГРВІ або іншу інфекційну хворобу в гострій формі.

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