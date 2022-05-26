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Доктор Комаровский рассказал, почему люди не болеют во время войны

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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26 мая, 07:00
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Когда возникает острый стрессовый фактор, пару недель люди не болеют. Потом болезни возвращаются и сколько не тяни, к врачу идти придется, уверен Евгений Комаровский
Люди не болеют во время войны первые две недели из-за стрессового фактора
Люди не болеют во время войны первые две недели из-за стрессового фактора / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Есть такая фраза: "Во время войны никто не болеет". Но так ли это на самом деле? Хотя, например, о коронавирусе мы действительно забыли. Нас беспокоят совершенно другие проблемы и новости. Однако эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", доктор Комаровский рассказал, почему важно обращаться к врачу даже во время военных действий.

Некоторые украинцы, у которых имеются хронические заболевания, даже перестали пить таблетки во время войны
Некоторые украинцы, у которых имеются хронические заболевания, даже перестали пить таблетки во время войны / Фото: Depositphotos

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Еще в начале марта появилось выражение: "Война вылечила всех от коронавируса". Хотя количество заболевших продолжает расти в других странах, особенно в Китае. В Украине люди забыли, что у них есть гипертония, мигрень, ОРЗ…

И некоторые украинцы, у которых имеются хронические заболевания, даже перестали пить таблетки. "Я же хорошо себя чувствую, – оправдывают они свои действия. – Зачем принимать медикаменты?"

Когда возникает острый стрессовый фактор – первые две недели люди не болеют, – подтвердил доктор Комаровский. – Мощный выброс адреналина меняет работу иммунной системы. Но он имеет краткосрочный эффект. Потом болезни все равно возвращаются.

Кандидат медицинских наук отметил, что из-за войны люди с легкими проявлениями любых заболеваний, даже в 90% с симптомами средней тяжести, не обращаются за медицинской помощью. Но Евгений Комаровский уверен, что все это аукнется нам многократно в будущем.

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Люди, у которых чуть-чуть кольнуло в сердце или дал о себе знать камешек в почке, в течение последних трех месяцев не обращаются за медицинской помощью, но они все равно придут к врачу, – сказал эксперт программы "Ранок з Україною".

Совсем другое дело, когда недостает лекарств, особенно при гормонотерапии.

Всегда, когда люди лечатся гормонами, нежелательно резко бросать прием препаратов, – объяснил кандидат медицинских наук. – Поэтому есть стандартная рекомендация терапевтов: "Когда речь идет о гормональной терапии, которую надо отменять – делать это необходимо постепенно".

Доктор Комаровский привел пример: когда у вас нет возможности докупить лекарство – плавно уменьшайте дозу. Если у вас есть 50 таблеток по 100 мг, принимайте по 50 мг, затем неделю – по 25 мг. Но при первой же возможности обязательно обратитесь к врачу. В экстренном случае можно получить профессиональную консультацию даже по телефону.

Когда у вас нет возможности докупить лекарство – плавно уменьшайте дозу
Когда у вас нет возможности докупить лекарство – плавно уменьшайте дозу / Фото: freepik.com

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Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Также мы писали, что доктор Комаровский рассказал, почему в распространении оспы обезьян виноваты не животные, а люди.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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