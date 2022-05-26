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Лікар Комаровський розповів, чому люди не хворіють під час війни

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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26 травня, 07:00
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Коли виникає гострий стресовий фактор, кілька тижнів люди не хворіють. Потім хвороби повертаються і скільки не тягни, до лікаря йти доведеться, упевнений Євген Комаровський
Люди не хворіють під час війни перші два тижні через стресовий фактор
Люди не хворіють під час війни перші два тижні через стресовий фактор / Фото: Колаж: Сьогодні

Є така фраза: Під час війни ніхто не хворіє". Але чи це так насправді? Хоча, наприклад, про коронавірус ми справді забули. Нас турбують зовсім інші проблеми та новини. Проте експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі "Індиго TV", доктор Комаровський розповів, чому важливо звертатися до лікаря навіть під час воєнних дій.

Деякі українці, які мають хронічні захворювання, навіть перестали пити пігулки під час війни
Деякі українці, які мають хронічні захворювання, навіть перестали пити пігулки під час війни

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Ще на початку березня з'явився вираз: "Війна вилікувала всіх від коронавірусу". Хоча кількість хворих продовжує зростати в інших країнах, особливо у Китаї. В Україні люди забули, що мають гіпертонію, мігрень, ГРЗ…

І деякі українці, які мають хронічні захворювання, навіть перестали пити пігулки. "Я ж добре почуваюся, – виправдовують вони свої дії. – Навіщо приймати медикаменти ?"

Коли виникає гострий стресовий фактор – перші два тижні люди не хворіють, – підтвердив професор Комаровський. – Потужний викид адреналіну змінює роботу імунної системи. Але вона має короткостроковий ефект. Згодом хвороби все одно повертаються.

Кандидат медичних наук зазначив, що через війну люди з легкими проявами будь-яких захворювань, навіть у 90% із симптомами середньої тяжкості, не звертаються за медичною допомогою. Але Євген Комаровський упевнений, що все це відгукнеться нам багаторазово в майбутньому.

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Люди, у яких трохи кольнуло в серці або дав про себе знати камінчик у нирці, протягом останніх трьох місяців не звертаються за медичною допомогою, але вони все одно прийдуть до лікаря, – сказав експерт програми "Ранок з Україною".

Зовсім інша річ, коли бракує ліків, особливо при гормонотерапії.

Завжди коли люди лікуються гормонами, небажано різко кидати прийом препаратів, – пояснив кандидат медичних наук. – Тому є стандартна рекомендація терапевтів: "Коли йдеться про гормональну терапію, яку треба скасовувати – робити це потрібно поступово".

Лікар Комаровський навів приклад: коли у вас немає можливості докупити ліки – плавно зменшуйте дозу. Якщо ви маєте 50 таблеток по 100 мг, приймайте по 50 мг, потім тиждень – по 25 мг. Але при першій же нагоді обов'язково зверніться до лікаря. В екстреному випадку можна отримати професійну консультацію навіть за телефоном.

Коли ви не маєте можливості докупити ліки – плавно зменшуйте дозу
Коли ви не маєте можливості докупити ліки – плавно зменшуйте дозу

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Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також ми писали, що доктор Комаровський розповів, чому у поширенні віспи мавп винні не тварини, а люди .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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