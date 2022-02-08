Доктор Комаровский ответил, как вести себя в ожидании новой волны ковида

Молодым, здоровым людям, особенно если они вакцинированы, ничего особенного от "атаки" новой волны коронавируса ждать не стоит. Популярный педиатр рассказал об этом в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на канале "Украина 24".
Поскольку хоть "Омикрон" и очень заразен, молодежь переносит этот штамм довольно легко. Вообще даже только двукратная вакцинация повышает ваши шансы переболеть в легкой форме, отмечает кандидат медицинских наук,- А бустерная доза после двух первых вакцин снижает шансы на госпитализацию еще наполовину.
Поэтому кандидат медицинских наук советует всем, а не только молодежи:
- вакцинируйтесь
- также обеспечивайте вентиляцию помещений
- старайтесь сохранять позитивный настрой.
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Людям 65+ и остальным из групп риска – диабетикам, людям с ожирением, слабым сердцем и сосудами, хроническим болезнями почек и так далее, важно как можно тщательнее беречься.
То есть кандидат медицинских наук напоминает не игнорировать элементарные меры профилактики и гигиены – прививка, проветривание, ношение масок, дезинфекция рук.
Также читайте: "Зачем молодежи с крепким иммунитетом прививка".