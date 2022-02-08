Лікар Комаровський відповів, як поводитися в очікуванні нової хвилі ковіда

Євген Комаровський радить нічого особливого не чекати, а зробити щеплення від коронавірусу, ретельно провітрювати приміщення та піклуватися про людей групи ризику

Молодим, здоровим людям, особливо якщо вони вакциновані, нічого особливого від "атаки" нової хвилі коронавірусу чекати не варто. Популярний педіатр розповів про це в ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на каналі "Україна 24".

Оскільки хоч "Омікрон" дуже заразний, молодь переносить цей штам досить легко. Взагалі навіть тільки дворазова вакцинація підвищує ваші шанси перехворіти у легкій формі, – зазначає кандидат медичних наук. – А бустерна доза після двох перших вакцин знижує шанси на госпіталізацію ще наполовину.

Тому кандидат медичних наук радить усім, а не лише молоді:

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вакцинуйтеся

також забезпечуйте вентиляцію приміщень

намагайтеся зберігати позитивний настрій.

Людям віком 65+, а також із групи ризику з хронічних хвороб слід ретельніше дотримуватися заходів профілактики ковіда / Фото: freepik.com

Людям 65+ та решті з груп ризику – діабетикам, людям з ожирінням, слабким серцем і судинами, хронічними хворобами нирок і так далі, важливо якнайретельніше берегтися.

Тобто кандидат медичних наук нагадує не ігнорувати елементарні заходи профілактики та гігієни – щеплення, провітрювання, носіння масок, дезінфекція рук.

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