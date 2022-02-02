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Зачем молодежи с крепким иммунитетом ковид-прививка, если можно заболеть – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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2 февраля, 07:30
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Молодежь легко переносит ковид, но вот постковидный синдром – нет. Евгений Комаровский рассказал, что избежать лонг-ковида и не заражать других поможет вакцина

Вакцинированные против ковида люди тоже болеют, могут заразить кого-то, так зачем делать прививку? Особенно молодежи, которая болеет легко и имеет более крепкий организм. Кандидат медицинских наук Евгений Комаровский ответил на этот и другие вопросы в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на канале "Украина-24".

Вакцинированные болеют – легче, заражают других – меньше, потому что меньше выделяет вирусных частиц в окружающею среду, также у тех, кто сделал прививку меньше шансы получить лонг-ковид, – говорит доктор Комаровский,- То есть после того, как привитый человек переболел ковидом, риски возникновения тяжелого постковидного синдрома у него ниже.

Кандидат медицинских наук подчеркнул, что сейчас весь мир обсуждает проблему заболеваемости сахарным диабетом среди детей – наблюдается почти двукратный подъем по заболеваемости из-за последствий коронавируса. Но людям это – не аргумент.

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А я считаю, что аргумент, потому что болеть сахарным диабетом в нашей стране или в странах с более развитой медициной – две разные вещи,- говорит популярный педиатр,- И если у вас проблемы с деньгами, то лучше даже в молодом возрасте сделать прививку. Да вообще – лучше сделать прививку.

Вообще, Евгений Комаровский отметил, что всегда старается перевести вопросы о вакцинации в тему персональной ответственности человека за свое здоровье.

Врачи должны разъяснить о важности вакцины, а человек, по мнению доктора Комаровского, уже принимает решение сам
Врачи должны разъяснить о важности вакцины, а человек, по мнению доктора Комаровского, уже принимает решение сам / Фото: Коллаж: Сегодня

Делать прививку или нет - это, по мнению популярного педиатра, не должно навязываться государством, проводить разъяснительную работу нужно врачам, а человек слушает и делает выводы.

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Не хочешь прививаться – ну тогда плати деньги за лечение, если заболел,- подытожил Евгений Комаровский.

Также мы писали "Зачем нужна вакцинация детям от ВПЧ".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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