Лікар Комаровський відповів, чи є препарати для лікування коронавірусу.

Євген Комаровський розповів, що препарати для лікування коронавірусу на ранніх термінах хвороби в Україні поки що недоступні. Чим же лікують хворих при більш тяжкому ковіді – у статті

Препарати, які ефективно допомагають боротися з COVID-19 на ранніх термінах захворювання, у світі з'явилися лише місяць тому. І те, їх ефективність ще вивчена недостатньо – розповів Євген Комаровський в програмі "Хард з Влащенком" на телеканалі "Україна".

Чим лікують коронавірус зараз у світі?

На сьогоднішній момент використовуються два препарати для лікування коронавірусної інфекції в перші три дні хвороби, – пояснив кандидат медичних наук, – це "Молнупіравір" від фармкомпанії Merck та "Паксовід" від компанії Pfizer. Але наголошую, ці препарати застосовують лише для лікування захворювання на його ранніх термінах!

Як наголошує Євген Комаровський, ці противірусні засоби з'явилися з місяць тому і доказові лікарі вже мають власні думки щодо цих ліків.

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Для лікування коронавірусу у перші три дні хвороби препарати тільки з'явилися, але не в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприклад, за відгуками лікарів, "Молнупіравір" менш ефективний, ніж було заявлено про його властивості виробниками. "Паксовід" же зарекомендував себе добре.

Але ці препарати не дешеві, – зазначає популярний педіатр, – вартість курсу лікування таким препаратом – близько 700 доларів. І в Україні цих препаратів у вільному доступі для лікування ковіда немає.

Що ж до противірусного препарату "Ремдесівір", він не має відношення до лікування коронавірусу в перші дні цього захворювання. Цей препарат застосовують при середній тяжкості інфекції або за наявності серйозного "фону" – гіпертонії, ожиріння тощо, зазначив лікар Комаровський.

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