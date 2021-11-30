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Доктор Комаровский объяснил, почему очень опасно полоскать горло при ангине

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
30 ноября, 11:50
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Евгений Комаровский рассказал, что нет такой детской болезни горла, которую можно вылечить полосканиями или уколами. Как правильно лечить ангину – в материале
Детям очень опасно полоскать горло при ангине, это прямой путь к инвалидности
Детям очень опасно полоскать горло при ангине, это прямой путь к инвалидности / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие из нас с детства помнят: если ангина, болит горло, то нужно полоскать горло, иначе нужно колоть уколы. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, почему такой способ – прямой путь к инвалидности.

Почему ангину у детей не лечат полосканиями

Вы столкнулись с тем, что ребенок не умеет полоскать горло, поэтому врач предлагает колоть антибиотики? Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" объяснил, что оба варианта лечения противопоказаны ребенку.

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Если ребенок в сознании и может глотать, он получает сладкие детские сиропы при ангине
Если ребенок в сознании и может глотать, он получает сладкие детские сиропы при ангине / Фото: freepik.com

По словам врача-педиатра высшей категории, нет такой болезни, которую можно вылечить полосканиями. К тому же в 21 веке детям не делают уколов. Нет такой детской болезни, особенно болезни горла, которую лечат уколами. Сегодня есть огромное количество лекарств, антибиотиков в виде сладких сиропов и суспензий, которые мгновенно всасываются при приеме внутрь.

Существует правило, которое используют врачи во всех цивилизованных странах мира, – рассказал кандидат медицинский наук в интервью для канала "Украина". – Если ребенок в сознании и может глотать, он получает сладкие детские сиропы. Если ему очень плохо, он не может глотать, тогда лекарства вводят внутривенно. Но уколы в попу детям не делают.

Если врач вам сказал: "Ребенок не может полоскать горло, поэтому я назначаю уколы", то обратитесь к другому специалисту.

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Лечить полосканиями ангину – это прямой путь к инвалидности, – предупредил Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Ангина лечится антибиотиками, которые принимаются внутрь.

Если же у ребенка болит горло, но это не ангина, а какая-то острая респираторная инфекция, то в чем смысл полоскания? Когда на миндалинах засохла слизь, и мы прополощем горло, тогда слизь исчезнет, поэтому нам станет легче?

А если доктор назначает полоскания и уколы?

Тогда возникает вопрос: "Почему слизь засохла?" Потому что в помещении, где находился ребенок, было жарко и сухо, объяснил доктор Комаровский. К тому же был дефицит жидкости в организме. Ребенок дышал ртом, а не носом.

Поэтому нужно промыть нос, использовать сосудосуживающие капли, согласовав препарат с врачом. Увлажнить комнату, хорошо напоить ребенка. Но не надо полоскать горло", – сказал врач-педиатр высшей категории обратился к родителям.

Если вы оказались в такой ситуации, что приходится выбрать: полоскание или уколы, то, по словам доктора Комаровского, лучше выберите другого врача, который лечит ребенка цивилизованно.

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Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Также мы писали, нужно ли вакцинировать детей от ковида.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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