Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ⚡ Обстреляли офис Гордона 😷 Новая вспышка COVID-19 🔔 Угроза войны с Россией

Стиль Обамы

Чек-лист на январь

День влюбленных

Смеяться как Джим

Тренды 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Доктор Комаровский ответил, действительно ли "Омикрон" опасен и для кого именно

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 07:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Евгений Комаровский объяснил, что штамм "Омикрон" не вызывает тяжелого поражения легких, в отличие от "Дельты". Но этот вирус опасен для людей из группы риска

Штамм "Омикрон" уже изучают более месяца, и похоже, что вирус действительно не так опасен, как его предшественники – но далеко не для всех. Кому стоит бояться "Омикрона – на эти и другие вопросы популярный педиатр Евгений Комаровский ответил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

В этот раз под угрозой окажутся дети.
В этот раз под угрозой окажутся дети. / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Данных о том, что штамм "Омикрон" менее опасен и реже вызывает тяжелые поражения легких, в принципе, много. Но тем не менее, этот штамм все же не безопасен для определенной категории людей.

Это люди в возрасте 65 плюс, а также те, у кого есть определенные хронические болезни и состояния, – говорит кандидат медицинских наук,- Это сахарный диабет, иммуносупрессия, или иначе иммунодепрессия — угнетение иммунитета по той или иной причине. А также серьезные, тяжелые поражения легких, сердца и почек.

Для таких людей "Омикрон" не менее опасен, чем "Дельта". Но сейчас им массово начнут болеть и дети, и категория 65+, в разы увеличится количество заболевших в целом.

К тому же появляются не очень приятные данные о том, что в мире растет количество детей с сахарным диабетом первого типа, – говорит Евгений Комаровский,- Он часто развивается у детей после перенесенных вирусных болезней, в том числе, как выяснилось, и после коронавируса.

Поэтому на фоне того, что во всем мире массово коронавирусом болеют дети, их вакцинация – аргумент в пользу прививок от ковида для детского населения.

Реклама

Читайте также: "Почему лечение ковида паром неэффективно".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
21 января. Джордж Маршалл. 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя” Европы - автора плана Маршалла…
На встречу с героем!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
17 — 23 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять