Лікар Комаровський відповів, чи справді "Омікрон" небезпечний і для кого саме

Євген Комаровський пояснив, що штам "Омікрон" не призводить до тяжкого ураження легень, на відміну від "Дельти". Але цей вірус небезпечний для людей із групи ризику

Штам "Омікрон" вже вивчають більше місяця, і схоже, що вірус справді не такий небезпечний, як його попередники – але не для всіх. Кому варто боятися "Омікрона – на ці та інші питання популярний педіатр Євген Комаровський відповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

На цей раз під загрозою опиняться діти. / Фото: Колаж: Сьогодні

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Даних про те, що штам "Омікрон" менш небезпечний і рідше викликає тяжкі ураження легень, у принципі, багато. Однак, цей штам все ж таки небезпечний для певної категорії людей.

Це люди у віці 65 плюс, а також ті, у кого є певні хронічні хвороби та стани, – каже кандидат медичних наук. А також серйозні, тяжкі ураження легень, серця та нирок.

Для таких людей "Омікрон" не менш небезпечний, ніж "Дельта". Але зараз їм масово почнуть хворіти і діти, і категорія 65+, у рази збільшиться кількість хворих у цілому.

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До того ж з'являються не дуже приємні дані про те, що у світі зростає кількість дітей із цукровим діабетом першого типу, – каже Євген Комаровський, – він часто розвивається у дітей після перенесених вірусних хвороб, зокрема, як з'ясувалося, і після коронавірусу.

Тому на тлі того, що в усьому світі масово коронавірусом хворіють діти , їх вакцинація – аргумент на користь щеплень від ковіда для дитячого населення.

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