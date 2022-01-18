Доктор Комаровский рассказал, какая маска защитит от "Омикрона" и будут ли снова все болеть ковидом

Евгений Комаровский уверен, что впереди – массовая заболеваемость штаммом "Омикрон". Спасут не маски, а респираторы N 95, вентиляция помещений и вакцинация

Вероятность того, что "Омикрон" повысит смертность в стране невелика, но заболеваемость в ближайшее время резко возрастет: уже количество заболевших увеличилось. Популярный педиатр Евгений Комаровский в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" рассказал, как предупредить заболеваемость новым штаммом коронавируса.

У огромного количества украинцев есть антитела к коронавирусу, они есть, потому что людей не вакцинированных и не болевших в стране уже не осталось, – говорит Евгений Комаровский,- но болеть будем, потому что люди все равно игнорируют остальные меры профилактики.

По словам кандидата медицинских наук, те маски, которые носят большинство людей, не имеют никакого отношения к защите от штамма "Омикрон". Они не работают, а работают респираторы N 95 FFP2.

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Обычные медицинские маски не защищают от штамма "Омикрон", а работают респираторы N 95 FFP2 / Фото: Коллаж: Сегодня

Что еще можно делать – держаться от людей подальше. Максимально проветривать помещения, если вы ходите в офисы, водите детей в детские сады, школы и т. д, нужно контролировать проветривание,- говорит доктор Комаровский,- Если не понимаете, есть в помещении нормальная вентиляция или нет – то скидываетесь и покупаете датчик СО2, он стоит около 2000 грн.

Также важно понимать, куда деть ваших животных, если вы заболеете и всю семью увезут в стационар. Евгений Комаровский советует проверить, есть ли в доме запас лекарств, потому что вы можете заболеть всей семьей и потом долго не выйти из дома.

Поэтому дома должны быть – ибупрофен, парацетамол, капли в нос, достаточное количество питьевой воды. Поскольку основной способ лечения ковида и вирусов в целом – это обильное питье.

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Накупите мороженых фруктов, ягод чтобы можно было варить компот, заваривать чаи, – говорит кандадат медицинских наук,- Если завтра вся ваша семья "ляжет" – то к вам не придет семейный врач, потому что он тоже "ляжет". В США болеет миллион триста человек каждый день, а у нас – всего тысячи, подумайте, разве может такое быть?

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