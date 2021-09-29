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Что такое CoolSculpting, процедура, которая изуродовала Линду Евангелисту. Мнение эксперта

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
29 сентября, 10:20
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Супермодель 90-х Линда Евангелиста опубликовала откровенный пост в Instagram, где рассказала, что пострадала после неудачной эстетической процедуры
/ Фото: unsplash.com, celebmafia.com

На прошлой неделе пост в InstagramЛинды Евангелисты вызвал настоящий шок у пользователей Сети. Супермодель призналась, что была изуродована процедурой по снижению жира под названием CoolSculpting, которая оказала на нее прямо противоположный эффект: вместо того, чтобы уменьшить количество жира, которое у нее было, CoolSculpting увеличил его.

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По словам Евангелисты, у нее развилась парадоксальная жировая гиперплазия, при которой ткань в обработанной области увеличивается в размерах, затвердевает и остается такой же. Выглядит это как кусок масла, спрятанный под кожей.

ПЖГ не только лишила меня средств к существованию, но и повергла меня в глубокую депрессию, печаль и вызвала ненависть к себе,

- писала Евангелиста.

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Звезда подала иск против Zeltiq Aesthetics Inc., дочерней компании Allergan, которая продает аппараты CoolSculpting. Модель утверждает, что компания намеренно скрывала риски процедуры, а специалисты не предупредили должным образом о последствиях.

Что такое CoolSculpting

CoolSculpting – косметическая процедура, которое предназначена для уничтожения жировых клеток у поверхности кожи путем их охлаждения. Процесс известен под названием криолиполиз.

Впервые эту методику предложили в 2008 году. В ее основе лежат несколько наблюдений: редкое явление под названием панникулит эскимо. Оно проявляется, когда дети сосут мороженое, на их щеках образуются постоянные ямки, из-за холода, который повреждает жировые клетки. Второе явление доктора заметили в 1980 году, когда женщины катались на лошадях в морозную погоду, они теряли жир в районе бедер.

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Стоит отметить, что CoolSculpting – не панацея для похудения. Этот способ хорош только для уничтожения устойчивых жировых отложений, которые не реагируют на диету и физические упражнения. При этом у пациентов должна быть идеальная масса тела.

Как происходит процесс

CoolSculpting может проводится только по лицензии Zeltiq Aesthetics после назначения врача – дерматолога, пластического хирурга. Сначала специалист наносит гель на кожу, далее аппарат с вакуумной насадкой втягивает жировую складку и охлаждает ее до -11°С. К проблемным областям относят: подбородок, живот, бедра, руки, спина, колени и ягодицы.

Воздействие холода запускает реакцию апоптоза (расщепления жировых клеток), они распадаются на кислоты, после этого другие клетки поглощают получившиеся апоптические тельца, естественным образом перерабатывают и выводят из организма,

- рассказала врач-косметолог Людмила Гайдамака.

В течение следующих 1-6 месяцев жировые клетки умирают. Салоны красоты обещают уменьшение жира в обработанных областях примерно на 20%, а после нескольких процедур даже на 40-50%. Стоимость варьируются в пределах 10 тысяч гривен.

Почему популярен CoolSculpting

По сравнению с хирургическими методами удаления жира, такими как липосакция, CoolSculpting не требует длительного периода реабилитации. После процедуры можно отправляться в спортзал, на прогулки и в путешествия.

Риски CoolSculpting

Во время самой процедуры пациенты могут чувствовать неприятные ощущения: натянутость из-за вакуума, холод может вызывать дискомфорт, покалывания, покраснение, отеки, синяки, боли, спазмы, зуд.

К редким побочным эффектам производители относят: обморожение, грыжу, головокружение или боль на протяжении нескольких недель.

ПЖГ, которая развилась у Линды Евангелисты, упоминается производителем как еще один редкий побочный эффект. Однако, исследования канадских ученых показали, что эти риски снижаются, если использовать аппараты новейших моделей. По их данным, только 1 случай на 2000 человек может быть негативным. По сравнению с аппаратами устаревших моделей этот показатель составит – 1 случай из 666.

Как только у пациентов развивается побочный эффект ПЖГ, его нужно лечить хирургическим вмешательством – липосакцией. Но операция может не устранить проблему или повлечь появление новых. Собственно, как случилось с Евангелистой.

Противопоказания

Самое главное, на что стоит обратить внимание перед любой процедурой – это противопоказания:

  • беременность, период лактации;
  • онкологические заболевания;
  • воспалительные заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой тела;
  • заболевания почек и печени в стадии декомпенсации, гепатиты B и C;
  • ожирение;
  • аллергия на холод;
  • свежие гипертрофические рубцы и новообразования, грыжи в зоне проведения;
  • нарушение целостности кожного покрова в зоне проведения процедуры;
  • складка жирового слоя толщиной менее 2 см и висцеральный жир.

Хочу отметить, что проблемы со щитовидной железой – это тоже противопоказание. А, если верить Сети, у Линды они были,

- отметила врач-косметолог Людмила Гайдамака.

После тщательного изучения вопроса, нельзя точно сказать на сколько безопасна или опасна процедура. Каждый должен выбирать индивидуально, а главное – подходить к изучению вопроса очень тщательно. Это касается и выбора клиники, доктора, изучение документов, противопоказаний, правильная подготовка к самой процедуре.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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