Що таке CoolSculpting, процедура, яка знівечила Лінду Євангелісту. Думка експерта

Супермодель 90-х Лінда Євангеліста опублікувала відвертий пост в Instagram, де розповіла, що постраждала після невдалої естетичної процедури

/ Фото: unsplash.com, celebmafia.com

Минулого тижня пост в InstagramЛінди Євангелісти викликав справжній шок у користувачів Мережі. Супермодель зізналася, що була знівечена процедурою по зниженню жиру під назвою CoolSculpting, отримавши прямо протилежний ефект: замість того, щоб зменшити кількість жиру, який у неї був, CoolSculpting збільшив його.

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За словами Євангелісти, у неї розвинулася парадоксальна жирова гіперплазія, при якій тканина в обробленій області збільшується в розмірах, твердне і залишається такою ж. Виглядає це як шматок масла, захований під шкірою.

ПЖГ не тільки позбавила мене засобів до існування, але і відправила мене в глибоку депресію, печаль і викликала ненависть до себе,

- писала Євангеліста.

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Зірка подала позов проти Zeltiq Aesthetics Inc., дочірню компанію Allergan, яка продає апарати CoolSculpting. Модель стверджує, що компанія навмисно приховувала ризики процедури, а фахівці не попередили належним чином про наслідки.

Що таке CoolSculpting

CoolSculpting – косметична процедура, яка призначена для знищення жирових клітин у поверхні шкіри шляхом їх охолодження. Процес відомий під назвою кріоліполіз.

Вперше цю методику запропонували в 2008 році. В її основі лежать кілька спостережень: рідкісне явище під назвою панникуліт ескімо. Воно проявляється, коли діти смокчуть морозиво, на їх щоках утворюються постійні ямки, через холод, який пошкоджує жирові клітини. Друге явище лікарі помітили в 1980 році, коли жінки каталися на конях в морозну погоду, вони втрачали жир в районі стегон.

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Варто відмітити що CoolSculpting – не панацея для схуднення. Цей спосіб хороший тільки для знищення стійких жирових відкладень, які не реагують на дієту і фізичні вправи. При цьому у пацієнтів повинна бути ідеальна маса тіла.

Як відбувається процес

CoolSculpting може проводиться тільки за ліцензією Zeltiq Aesthetics після призначення лікаря – дерматолога, пластичного хірурга. Спочатку фахівець наносить гель на шкіру, далі апарат з вакуумною насадкою втягує жирову складку і охолоджує її до -11°С. До проблемних областей відносять: підборіддя, живіт, стегна, руки, спину, коліна і сідниці.

Вплив холоду запускає реакцію апоптозу (розщеплення жирових клітин), вони розпадаються на кислоти, після цього інші клітини поглинають отримані апоптичні тільця, природним чином переробляють і виводять з організму,

- розповіла лікар-косметолог Людмила Гайдамака.

Протягом наступних 1-6 місяців жирові клітини помирають. Салони краси обіцяють зменшення жиру в оброблених областях приблизно на 20%, а після декількох процедур навіть на 40-50%. Вартість варіюються в межах 10 тисяч гривень.

Чому популярний CoolSculpting

У порівнянні з хірургічними методами видалення жиру, такими як ліпосакція, CoolSculpting не вимагає тривалого періоду реабілітації. Після процедури можна відправлятися в спортзал, на прогулянки і в подорожі.

Ризики CoolSculpting

Під час самої процедури пацієнти можуть відчувати неприємні відчуття: натягнутість через вакууму, холод може викликати дискомфорт, поколювання, почервоніння, набряки, синці, біль, спазми, свербіж.

До рідкісних побічних ефектів виробники відносять: обмороження, грижу, запаморочення або біль протягом декількох тижнів.

ПЖГ, яка розвинулася у Лінди Євангелісти, згадується виробником як ще один рідкісний побічний ефект. Однак, дослідження канадських вчених показали, що ці ризики знижуються, якщо використовувати апарати новітніх моделей. За їхніми даними, тільки 1 випадок на 2000 людини може бути негативним. У порівнянні з апаратами застарілих моделей цей показник складе – 1 випадок з 666.

Як тільки у пацієнтів розвивається побічний ефект ПЖГ, його потрібно лікувати хірургічним втручанням – ліпосакцією. Але операція може не усунути проблему або спричинити появу нових. Власне, як сталося з Євангелістою.

Протипоказання

Найголовніше, на що варто звернути увагу перед будь-якою процедурою – це протипоказання:

вагітність, період лактації;

онкологічне захворювання;

запальні захворювання, що супроводжуються підвищеною температурою тіла;

захворювання нирок і печінки в стадії декомпенсації, гепатити B і C;

ожиріння;

алергія на холод;

свіжі гіпертрофічні рубці і новоутворення, грижі в зоні проведення;

порушення цілісності шкірного покриву в зоні проведення процедури;

складка жирового шару завтовшки менше 2 см і вісцеральний жир.

Хочу відзначити, що проблеми зі щитовидною залозою – це теж протипоказання. А, якщо вірити Мережі, у Лінди вони були,

- зазначила лікар-косметолог Людмила Гайдамака.

Після ретельного вивчення питання, не можна точно сказати на скільки безпечна або небезпечна процедура. Кожен повинен вибирати індивідуально, а головне – підходити до вивчення питання дуже ретельно. Це стосується і вибору клініки, доктора, вивчення документів, протипоказань, правильної підготовки до самої процедури.

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