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Чем отличается омикрон от предыдущих штаммов ковида – объяснил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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1 февраля, 07:30
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Евгений Комаровский ответил, что омикрон очень заразный по сравнению с другими типами ковида. Но специфического лечения, если вы не в группе риска, не требует
«Омикрон» отличается от предыдущих штаммов тем, что он гораздо заразнее, но менее агрессивный, чем предыдущие
«Омикрон» отличается от предыдущих штаммов тем, что он гораздо заразнее, но менее агрессивный, чем предыдущие / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы обеспокоены, как защитить себя от штамма омикрон.Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" посоветовал не паниковать и рассказал, кому в первую очередь нужно обратиться к врачу.

По словам Евгения Комаровского, штамм омикрон – это изменившийся вариант коронавируса, к которому у нас нет полноценной иммунной защиты. Если вы болели или вакцинировались – ваши антитела могут сдержать развитие омикрона.

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Почему омикроном болеют даже вакцинированые?

Но полностью нейтрализовать вирус не получится. Поэтому шанс заболеть есть у всех. Особенно с учетом того факта, что по уровню заразности омикрон значительно превосходит все остальные штаммы.

Штамм омикрон фактически близок к кори по своей заразности. То есть восприимчивость у людей практически максимальная, – сказал кандидат медицинских наук в интервью для канала "Украина".

В нашей стране практически все люди либо привиты, либо уже переболели коронавирусом, поэтому у нас не будет большого количества летальных случаев, но заболеваемость возрастет многократно.

Как лечить омикрон в домашних условиях?

Как лечится это заболевание в домашних условиях? Точно так же, как и любая ОРВИ, – сказал врач-педиатр высшей категории в программе "Ранок з Україною. – При этом не нужно паниковать и глотать "волшебные" таблетки. Средства, чтобы подавить действие омикрона, уже есть у врачей.

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"Омикрон" лечится дома так же, как и любая ОРВИ, не нужно паниковать и глотать
"Омикрон" лечится дома так же, как и любая ОРВИ, не нужно паниковать и глотать "волшебные" таблетки / Фото: freepik.com

Если вы относитесь к группе риска: возраст 65+, есть проблемы с иммунной системой, серьезные заболевания почек, сердечно-сосудистой системы или легких, у вас есть диабет, тогда надо немедленно обратиться к врачу даже при возникновении легких симптомов за необходимыми медикаментами.

Но всем остальным людям эти противовирусные средства не нужны, – сказал доктор Комаровский.

По словам врача-педиатра высшей категории, необходимы только теплая одежда, чистый прохладный воздух в помещении, никакого постельного режима, не нужно заставлять себя есть, но при этом желательно пить огромное количество жидкости.

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При высокой температуре можно использовать жаропонижающие средства: парацетамол или ибупрофен. Если нос совсем не дышит – можно промывать его солевыми растворами и по совету врача использовать сосудосуживающие капли.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Также читайте "Как антитела защищают от коронавируса".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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