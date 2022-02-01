Чем отличается омикрон от предыдущих штаммов ковида – объяснил доктор Комаровский

Евгений Комаровский ответил, что омикрон очень заразный по сравнению с другими типами ковида. Но специфического лечения, если вы не в группе риска, не требует

«Омикрон» отличается от предыдущих штаммов тем, что он гораздо заразнее, но менее агрессивный, чем предыдущие / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы обеспокоены, как защитить себя от штамма омикрон.Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" посоветовал не паниковать и рассказал, кому в первую очередь нужно обратиться к врачу.

По словам Евгения Комаровского, штамм омикрон – это изменившийся вариант коронавируса, к которому у нас нет полноценной иммунной защиты. Если вы болели или вакцинировались – ваши антитела могут сдержать развитие омикрона.

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Почему омикроном болеют даже вакцинированые?

Но полностью нейтрализовать вирус не получится. Поэтому шанс заболеть есть у всех. Особенно с учетом того факта, что по уровню заразности омикрон значительно превосходит все остальные штаммы.

Штамм омикрон фактически близок к кори по своей заразности. То есть восприимчивость у людей практически максимальная, – сказал кандидат медицинских наук в интервью для канала "Украина".

В нашей стране практически все люди либо привиты, либо уже переболели коронавирусом, поэтому у нас не будет большого количества летальных случаев, но заболеваемость возрастет многократно.

Как лечить омикрон в домашних условиях?

Как лечится это заболевание в домашних условиях? Точно так же, как и любая ОРВИ, – сказал врач-педиатр высшей категории в программе "Ранок з Україною. – При этом не нужно паниковать и глотать "волшебные" таблетки. Средства, чтобы подавить действие омикрона, уже есть у врачей.

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"Омикрон" лечится дома так же, как и любая ОРВИ, не нужно паниковать и глотать "волшебные" таблетки / Фото: freepik.com

Если вы относитесь к группе риска: возраст 65+, есть проблемы с иммунной системой, серьезные заболевания почек, сердечно-сосудистой системы или легких, у вас есть диабет, тогда надо немедленно обратиться к врачу даже при возникновении легких симптомов за необходимыми медикаментами.

Но всем остальным людям эти противовирусные средства не нужны, – сказал доктор Комаровский.

По словам врача-педиатра высшей категории, необходимы только теплая одежда, чистый прохладный воздух в помещении, никакого постельного режима, не нужно заставлять себя есть, но при этом желательно пить огромное количество жидкости.

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При высокой температуре можно использовать жаропонижающие средства: парацетамол или ибупрофен. Если нос совсем не дышит – можно промывать его солевыми растворами и по совету врача использовать сосудосуживающие капли.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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