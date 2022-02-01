Чим відрізняється омікрон від попередніх штамів ковіду – пояснив лікар Комаровський

Багато українців стурбовані, як захистити себе від штаму омікрон. Лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" порадив не панікувати й розповів, кому насамперед потрібно звернутися до лікаря.
За словами Євгена Комаровського, штам омікрон – це варіант коронавірусу, що змінився, до якого у нас немає повноцінного імунного захисту. Якщо ви хворіли чи вакцинувалися – ваші антитіла можуть стримати розвиток омікрону.
Чому на омікрон хворіють навіть вакциновані?
Та повністю нейтралізувати вірус не вдасться. Тому шанс захворіти є у всіх. Особливо з огляду на той факт, що за рівнем заразності омікрон значно перевершує всі інші штами.
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Штам омікрон фактично близький до кору за своєю заразністю. Тобто сприйнятливість людей практично максимальна, – сказав кандидат медичних наук в інтерв'ю для каналу "Україна".
У нашій країні практично всі люди або щеплені, або вже перехворіли на коронавірус, тому у нас не буде великої кількості летальних випадків, але захворюваність зросте багаторазово.
Як лікувати омікрон в домашніх умовах?
Як лікується це захворювання в домашніх умовах? Так само, як і будь-яка ГРВІ, – сказав лікар-педіатр вищої категорії у програмі "Ранок з Україною. – Водночас не потрібно панікувати та ковтати "чарівні" пігулки. Препарати, щоб придушити дію омікрону, лікарі вже мають.
Якщо ви відносетесь до групи ризику: вік 65+, є проблеми з імунною системою, серйозні захворювання нирок, серцево-судинної системи або легенів, у вас є діабет, тоді треба негайно звернутися до лікаря навіть у разі виникнення легких симптомів за необхідними медикаментами.
Але решті людей ці противірусні засоби не потрібні, – сказав лікар Комаровський.
За словами лікаря-педіатра вищої категорії, потрібні тільки теплий одяг, чисте прохолодне повітря в приміщенні, жодного постільного режиму, не потрібно змушувати себе їсти, але при цьому бажано пити багато рідини.
За високої температури можна використовувати жарознижувальні засоби: парацетамол або ібупрофен Якщо ніс зовсім не дихає – можна промивати його сольовими розчинами і за порадою лікаря використовувати судинозвужувальні краплі.
Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.
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