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Чим відрізняється омікрон від попередніх штамів ковіду – пояснив лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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1 лютого, 07:30
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Євген Комаровський відповів, що омікрон дуже заразний, порівняно з іншими типами ковіду. Та специфічного лікування, якщо ви не в групі ризику, не вимагає
«Омікрон» відрізняється від попередніх штаммів тим, що він набагато заразніше, але менш агресивний, ніж попередні
«Омікрон» відрізняється від попередніх штаммів тим, що він набагато заразніше, але менш агресивний, ніж попередні / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Багато українців стурбовані, як захистити себе від штаму омікрон. Лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" порадив не панікувати й розповів, кому насамперед потрібно звернутися до лікаря.

За словами Євгена Комаровського, штам омікрон – це варіант коронавірусу, що змінився, до якого у нас немає повноцінного імунного захисту. Якщо ви хворіли чи вакцинувалися – ваші антитіла можуть стримати розвиток омікрону.

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Чому на омікрон хворіють навіть вакциновані?

Та повністю нейтралізувати вірус не вдасться. Тому шанс захворіти є у всіх. Особливо з огляду на той факт, що за рівнем заразності омікрон значно перевершує всі інші штами.

Штам омікрон фактично близький до кору за своєю заразністю. Тобто сприйнятливість людей практично максимальна, – сказав кандидат медичних наук в інтерв'ю для каналу "Україна".

У нашій країні практично всі люди або щеплені, або вже перехворіли на коронавірус, тому у нас не буде великої кількості летальних випадків, але захворюваність зросте багаторазово.

Як лікувати омікрон в домашніх умовах?

Як лікується це захворювання в домашніх умовах? Так само, як і будь-яка ГРВІ, – сказав лікар-педіатр вищої категорії у програмі "Ранок з Україною. – Водночас не потрібно панікувати та ковтати "чарівні" пігулки. Препарати, щоб придушити дію омікрону, лікарі вже мають.

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"Омікрон" лікується вдома так само, як і будь-яка ГРВІ, не потрібно панікувати та ковтати
"Омікрон" лікується вдома так само, як і будь-яка ГРВІ, не потрібно панікувати та ковтати "чарівні" пігулки / Фото: freepik.com

Якщо ви відносетесь до групи ризику: вік 65+, є проблеми з імунною системою, серйозні захворювання нирок, серцево-судинної системи або легенів, у вас є діабет, тоді треба негайно звернутися до лікаря навіть у разі виникнення легких симптомів за необхідними медикаментами.

Але решті людей ці противірусні засоби не потрібні, – сказав лікар Комаровський.

За словами лікаря-педіатра вищої категорії, потрібні тільки теплий одяг, чисте прохолодне повітря в приміщенні, жодного постільного режиму, не потрібно змушувати себе їсти, але при цьому бажано пити багато рідини.

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За високої температури можна використовувати жарознижувальні засоби: парацетамол або ібупрофен Якщо ніс зовсім не дихає – можна промивати його сольовими розчинами і за порадою лікаря використовувати судинозвужувальні краплі.

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

Також читайте "Як антитіла захищають від коронавірусу".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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