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Как антитела защищают от коронавируса и при чем тут вакцина – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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31 января, 11:15
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Чем выше уровень антител, тем меньше шансы заболеть любым штаммом ковида. Именно вакцина дает высокий уровень антител и лучшую защиту, объяснил доктор Комаровский

Защищает ли ковид-вакцина от новых штаммов вируса, того же "Омикрона", или достаточно собственных антител – такой вопрос волнует сотни тысяч украинцев. Кандидат медицинских наук Евгений Комаровский ответил на этот и другие вопросы в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на канале "Украина-24".

Вакцина от коронавируса сделана на основе вот того первородного уханьского штамма, – говорит Евгений Комаровский. – Если в ваш организм после вакцинации попадает именно этот штамм, то вы не заболеете, потому что получается идеальная комбинация антител. И они сразу же убивают такой вид штамма. То есть эти антитела подходят к этому вирусу, как ключ к замку.

Но потом появляется новый штамм. И если сравнивать реакцию этих антител на новый вирус по аналогии ключа и замка, то это выглядит, как будто мы вставили ключ в замок и с трудом провернули. Тем не менее, как отмечает кандидат медицинских наук, это сработало.

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Риски вакцинации для здоровья всегда меньше, чем последствия встречи организма с живым вирусом
Риски вакцинации для здоровья всегда меньше, чем последствия встречи организма с живым вирусом / Фото: unsplash.com

Важно, что если таких "неподходящих" антител к новому штамму коронавируса будет много, то они в состоянии его остановить. Поэтому чем больше у нас любых антител к ковиду, тем выше шансы перенести болезнь легко.

Еще раз о вакцинации – чтобы вы понимали, риски вакцинации для здоровья всегда меньше, чем последствия встречи организма с живым вирусом – говорит доктор Комаровский. – Поскольку прививка – это фрагмент вируса, который стимулирует выработку антител. И чем больше у нас в организме количество антител – тем выше шансы не попасть в реанимацию.

Также читайте "Почему вакцину колют в левую руку".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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