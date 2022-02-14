Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua

Цены - космос!

Аферист из Tinder

Любовь и секс

- 10 кг: WOW диета

Шок-отдых в Буковеле

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Женщина-кошка: Зои Кравиц снялась в фотосессии и рассказала о разводе и отношениях с Ченнингом Татумом

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 февраля, 19:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Актриса снялась в невероятных образах на рассвете у океана и ответила на самые интригующие вопросы о личной жизни
Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью
Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

На днях Ченнинг Татум дал эксклюзивное интервью своему лучшему другу Джоне Хиллу о трудностях режиссуры фильмов, эволюции личного стиля и отцовстве. А теперь и его предполагаемая девушка 33-летняя Зои Кравиц снялась для Elle и ответила на неудобные вопросы. Актриса рассказала об отце, прошлых комплексах и настоящем.

Знаменитость, получившая всемирное признание после роли роковой красотки в сериале "Большая маленькая ложь", призналась, что долго не могла избавиться от комплексов неполноценности, связанных с популярностью ее культового отца. Ей часто казалось, что все, чего она достигает, связано именно с этим.

Реклама

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью
Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Люди всегда считали, что если я получила работу, то только благодаря этому. Это было тяжело. Но я была невероятно привилегированна, это факт. Легко нашла агента. Не собираюсь притворяться, что это не помогло мне.

Но со временем актриса научилась расставлять границы между идентификацией себя как личности и своих родителей:

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью
Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Реклама

Я горжусь тем, откуда я родом. Теперь приятно находиться в пространстве, где я чувствую, что, когда люди спрашивают меня о моих родителях, я не говорю: "Давай не будем об этом говорить". Я отвечаю: "Они классные. Я благодарна за то, что я их ребенок. А еще я сама себе личность".

Зои Кравиц является лицом Saint Laurent с 2017 года, чем очень гордится:

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью
Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Это крутые вещи. Я всегда чувствовала связь со своей мужской стороной, и это то, что бренд всегда поддерживал. Так что для меня это действительно круто и сексуально.

Также актриса рассказала, что стать новой Женщиной-кошкой – для нее большая честь:

Реклама

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью
Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Надеть эти культовые сапоги Женщины-кошки, которые ранее носили Эрта Китт, Мишель Пфайффер, Холли Берри и Энн Хэтэуэй, было "сумасшествием".

Знаменитость рассказала, каково было достичь идеальной формы для этой роли: после восьмичасового рабочего дня она три часа тренировалась дома.

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью
Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Очевидно, что я хотела хорошо выглядеть в комбинезоне, но еще я хотела, чтобы было реалистично, чтобы я могла делать что угодно в этом фильме. Поэтому я должна была быть сильной. Было приятно увидеть, на что я способна.

Кравиц говорит, что изоляция дала ей время для самоанализа. Это привело к разводу с Карлом Глусманом, но об этом знаменитость говорить не желает:

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью
Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Я действительно не хочу вдаваться в это. Карл — невероятный человек. Это действительно не столько о нем, сколько о том, как я учусь задавать себе вопросы о том, кто я, и все еще узнаю, кто я, и это нормально. Это путешествие, в котором я сейчас нахожусь.

Также Зои Кравиц рассказала, почему поставила на паузу страницу в Instagram после того, как тролли пришли за ней на платформу, утверждая, что она показала слишком много тела на Met Gala 2021, на который она надела платье Saint Laurent из прозрачной металлической сетки.

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью
Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Неудобство в человеческом теле — это колонизация/промывание мозгов. Это просто тело. Мы все его получили. Тот факт, что люди не думают, что то, что они говорят, влияет на знаменитость, потому что вы для них не человек, — это сумасшествие.

Ну и напоследок актрисе задали вопрос об отношениях с Ченнингом Татумом, на который она также не захотела отвечать, лишь кратко и содержательно сказала:

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью
Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Я счастлива.

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью
Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью
Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью
Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Напомним, что Ченнинг Татум продолжает судиться с бывшей женой из-за дочери. Актеру якобы не дают видеться с ребенком.

Также развод настиг пару Аквамена Джейсон Момоа и Лизы Бони спустя 17 лет отношений.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Куда пойти на День влюбленных
Узнать!
СНИМИ «КОРОНУ»
Вирус, на выход!
Когда ждать лекарство в Украине
Doodle Сегодня
14 февраля. Майкл Рубенс Блумберг. В этот день ровно 80 лет назад родился один из самых богатых людей планеты, учредитель и владелец ведущего поставщика мировых финансовых новостей Bloomberg, кандидат в президенты США, 108-й мэр Нью-Йорка...
История дня - за минуту
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
14 — 20 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять