Женщина-кошка: Зои Кравиц снялась в фотосессии и рассказала о разводе и отношениях с Ченнингом Татумом

Актриса снялась в невероятных образах на рассвете у океана и ответила на самые интригующие вопросы о личной жизни

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

На днях Ченнинг Татум дал эксклюзивное интервью своему лучшему другу Джоне Хиллу о трудностях режиссуры фильмов, эволюции личного стиля и отцовстве. А теперь и его предполагаемая девушка 33-летняя Зои Кравиц снялась для Elle и ответила на неудобные вопросы. Актриса рассказала об отце, прошлых комплексах и настоящем.

Знаменитость, получившая всемирное признание после роли роковой красотки в сериале "Большая маленькая ложь", призналась, что долго не могла избавиться от комплексов неполноценности, связанных с популярностью ее культового отца. Ей часто казалось, что все, чего она достигает, связано именно с этим.

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Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Люди всегда считали, что если я получила работу, то только благодаря этому. Это было тяжело. Но я была невероятно привилегированна, это факт. Легко нашла агента. Не собираюсь притворяться, что это не помогло мне.

Но со временем актриса научилась расставлять границы между идентификацией себя как личности и своих родителей:

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

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Я горжусь тем, откуда я родом. Теперь приятно находиться в пространстве, где я чувствую, что, когда люди спрашивают меня о моих родителях, я не говорю: "Давай не будем об этом говорить". Я отвечаю: "Они классные. Я благодарна за то, что я их ребенок. А еще я сама себе личность".

Зои Кравиц является лицом Saint Laurent с 2017 года, чем очень гордится:

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Это крутые вещи. Я всегда чувствовала связь со своей мужской стороной, и это то, что бренд всегда поддерживал. Так что для меня это действительно круто и сексуально.

Также актриса рассказала, что стать новой Женщиной-кошкой – для нее большая честь:

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Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Надеть эти культовые сапоги Женщины-кошки, которые ранее носили Эрта Китт, Мишель Пфайффер, Холли Берри и Энн Хэтэуэй, было "сумасшествием".

Знаменитость рассказала, каково было достичь идеальной формы для этой роли: после восьмичасового рабочего дня она три часа тренировалась дома.

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Очевидно, что я хотела хорошо выглядеть в комбинезоне, но еще я хотела, чтобы было реалистично, чтобы я могла делать что угодно в этом фильме. Поэтому я должна была быть сильной. Было приятно увидеть, на что я способна.

Кравиц говорит, что изоляция дала ей время для самоанализа. Это привело к разводу с Карлом Глусманом, но об этом знаменитость говорить не желает:

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Я действительно не хочу вдаваться в это. Карл — невероятный человек. Это действительно не столько о нем, сколько о том, как я учусь задавать себе вопросы о том, кто я, и все еще узнаю, кто я, и это нормально. Это путешествие, в котором я сейчас нахожусь.

Также Зои Кравиц рассказала, почему поставила на паузу страницу в Instagram после того, как тролли пришли за ней на платформу, утверждая, что она показала слишком много тела на Met Gala 2021, на который она надела платье Saint Laurent из прозрачной металлической сетки.

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Неудобство в человеческом теле — это колонизация/промывание мозгов. Это просто тело. Мы все его получили. Тот факт, что люди не думают, что то, что они говорят, влияет на знаменитость, потому что вы для них не человек, — это сумасшествие.

Ну и напоследок актрисе задали вопрос об отношениях с Ченнингом Татумом, на который она также не захотела отвечать, лишь кратко и содержательно сказала:

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Я счастлива.

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Зои Кравиц снялась в захватывающей фотосессии и дала интервью / Фото: elle.com

Напомним, что Ченнинг Татум продолжает судиться с бывшей женой из-за дочери. Актеру якобы не дают видеться с ребенком.

Также развод настиг пару Аквамена Джейсон Момоа и Лизы Бони спустя 17 лет отношений.