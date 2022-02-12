Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Телеканал «Наш» закрыт ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💥 Расстрел на "Южмаше"
Поиск на segodnya.ua

Цены - космос!

Аферист из Tinder

Любовь и секс

- 10 кг: WOW диета

Шок-отдых в Буковеле

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Наслаждайтесь горячими фото 41-летнего Ченнинга Татума в эту непогоду

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 февраля, 15:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Актер дал эксклюзивное интервью своему лучшему другу Джоне Хиллу о трудностях режиссуры фильмов, эволюции личного стиля и отцовстве
Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN
Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN / Фото: VMan

Ченнинг Татум стал героем обложки нового номера весна-лето 2022 журнала V Man. Интервью у актера брал не журналист издания, а его лучший друг Джона Хилл. Для съемки в V Man знаменитость позировал в стильных образах от Giorgio Armani, Burberry, Polo Ralph Lauren и Prada в объективе дуэта модных фотографов Инес ван Ламсверде и Винуда Матадина.

Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN
Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN / Фото: VMan

Реклама

Татум рассказал о становлении своего стиля и том, как помогла его сформировать любимая Зои Кравиц. Звезда признался, что также получает модные советы и от близких.

По словам Ченнинга, его понимание моды развивалось постепенно. Одно время он постоянно надевал белые футболки для выхода в свет. Теперь же Татум тщательнее относится к выбору наряда для очередного телешоу.

Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN
Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN / Фото: VMan

Реклама

Интересно, но в разговоре с Хиллом, Ченнинг признался, что недоволен собой.

Я исследовал эту территорию, пытаясь носить Balenciaga и что-то в этом духе. Но у меня все-равно не было ощущения, что я – это я. Я совершенно не разбираюсь в том, что модно сейчас у молодежи.

Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN
Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN / Фото: VMan

Известно, что в прошлом году Татум нанял нового стилиста – Эндрю Мукамалу, который работает над стилем Зои Кравиц. Новый образ и внешний вид Ченнинга уже оценили модные критики и поклонники. Он наконец-то стал выглядеть целостно, одеваясь в минималистические вещи приглушенных оттенков.

Реклама

Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN
Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN / Фото: VMan

Также Ченнинг признался, что Зои и близкие друзья часто спрашивали его, почему он не носит те вещи, которые ему самому нравятся. Ведь только так можно быть самим собой, а не гнаться за образом гламурного парня Голливуда.

Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN
Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN / Фото: VMan

Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN
Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN / Фото: VMan

Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN
Ченнинг Татум в сексуальной съемке для журнала VMAN / Фото: VMan

Ранее мы рассказывали, как голый Ченнинг Татум сделал горячее селфи в зеркале, прикрыв пикантное место обезьянкой.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Куда поехать на День влюбленных
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Doodle Сегодня
12 февраля. Николай Гоголь. Ровно 170 лет знаменитый писатель совершил непоправимую ошибку: случайно или умышленно сжег рукопись второго тома своего произведения “Мёртвые души”...
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Узнать!
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Афиша
Концерты февраля
Посетить
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
7 — 13 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять